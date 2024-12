Juventus, brutte notizie per Thiago Motta: 2 giocatori infortunati

Non arrivano per niente delle buone notizie alla Juventus che continua ad avere un problema di infortuni in questa stagione e ora Thiago Motta dovrà fare a meno di due giocatori importanti.

Momento complicato in questo momento per il club bianconero che continua a fare a meno di diversi giocatori chiave che rappresentano qualcosa di importante per il progetto affidato nelle mani di Thiago Motta. Ora però gli infortuni della Juventus iniziano ad essere davvero tanti e per questo motivo che si cerca di capre come risolvere e affrontare questo problema.

La speranza della Juventus e del suo allenatore è quella di non dover fare più a meno di determinati giocatori che in questo momento hanno avuto più di qualche problema. Adesso ci sono altri che non sono al meglio e che Thiago Motta spera di poter recuperare per le prossime partite dopo aver già fatto a meno di loro in alcune di esse.

Arrivano conferme che riguardano quello che è accaduto in casa Juventus con diversi giocatori infortunati e che non hanno potuto dare un contributo alla squadra in questi mesi. Adesso sono sempre di più quelli che sono passati in infermeria in questi primi mesi di stagione e si tratta anche di giocatori molto importanti nel progetto.

Juventus, infortuni seri per Thiago Motta

In queso momento c’è un chiaro problema in casa Juventus e riguarda gli infortuni che ci sono stati per diversi giocatori che non hanno potuto essere a disposizione di Thiago Motta per affrontare questa prima parte di stagione che è stata molto importante per il club bianconero dove non ha avuto una continuità di vittorie.

Adesso ci sono delle novità in merito a quelle che sono le condizioni di alcuni giocatori della Juventus che si sono infortunati e che in questo momento non sono al meglio per poter proseguire nelle prossime partite al fianco dei loro compagni di squadra.

Arrivano conferme in merito a quello che è accaduto che rischia di complicare i piani di Thiago Motta nella Juventus visti gli infortuni. Al momento restano fermi ai box giocatori come Cambiaso e Nico Gonzalz (che è fermo davvero da tanto tempo).

In vista della prossima partita di campionato Juventus-Venezia però non arrivano buone notizie per Cambiaso e Nico Gonzalez ancora infortunati e che non sembrano che avranno la possibilità di poter scendere in campo al fianco dei propri compagni.