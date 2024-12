Serie A, infortunio e tegola: tempi di recupero lunghi

La partita di oggi pomeriggio, già bloccata e complicata di suo, è stata caratterizzata da un episodio che ha ulteriormente complicato i discorsi per la squadra.

Al termine della prima frazione di gioco, infatti, l’allenatore ha perso per infortunio uno dei suoi giocatori migliori, uscito sofferente dopo un scontro di gioco che l’ha visto avere la meglio. Ovviamente fasciarsi la testa prima del tempo è sbagliato, anche perché al momento non ci sarebbe ancora una diagnosi precisa sulle condizioni del giocatore, ma l’impressione è che la questione sembrerebbe essere piuttosto grave e delicata.

I tempi di recupero per il giocatore si pronosticano essere dunque piuttosto lunghi.

Infortunio e tegola a fine primo tempo

A pochi istanti dalla fine del primo tempo, il giocatore ha attirato l’attenzione della panchina in seguito ad un problema avvertito per uno scontro di gioco con un avversario. Sin da subito l’allenatore si è preoccupato, ed ha fatto bene, perché nonostante non sembrava essere nulla di grave, alla fine l’infortunio ha costretto l’attaccante ad alzare bandiera bianca e lasciare il rettangolo verde di gioco.

Un’assenza del genere potrebbe aver inciso sul risultato della squadra, ma per fortuna così non è stato, anche perché alla fine i tre punti sono stati portati comunque a casa. A fronte di questo la vittoria di questo pomeriggio ha quel retrogusto agrodolce che non permette ad allenatore e giocatore di godersela, anche perché adesso preme sapere di più sulle condizioni dell’attaccante, la cui uscita dal campo ha preoccupato e non poco, soprattutto se consideriamo le smorfie di dolore che hanno accompagnato la sua uscita dal campo.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di SOS Fanta, all’intervallo di Bologna-Fiorentina Dan Ndoye ha alzato bandiera bianca a seguito di uno scontro di gioco che ha visto il suo ginocchio compiere una torsione anomala che immediatamente ha destato preoccupazione in Vincenzo Italiano e staff.

Serie A: tempi di recupero lunghi

Il Bologna è preoccupato per le condizioni di Dan Ndoye. Il centrocampista svizzero è uscito dal campo dolorante per via di una torsione anomala del suo ginocchio che non gli avrebbe permesso di rimanere in campo anche nel secondo tempo.

Nonostante l’attaccante abbia stretto i denti, rientrato negli spogliatoi ha alzato bandiera bianca lasciando il campo a Ferguson. Adesso non resta che capire effettivamente quali siano le condizioni di Ndoye, che nelle prossime ore verrà sottoposto ad una serie di accertamenti che diranno sicuramente di più sul suo infortunio, nella speranza che non sia nulla di grave, anche se il movimento del ginocchio non fa decisamente ben sperare. Staremo a vedere.