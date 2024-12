Napoli, infortunio a centrocampo: quanto starà fuori

Non un periodo sereno e felice per Antonio Conte e il suo Napoli perché è arrivata ora la notizia di quello che è un altro infortunio che complica i piani del club.

Più volte l’allenatore ha fatto notare che il Napoli non ha ancora una rosa adeguata per poter lottare con tutte le altre più che altro per una profondità di rosa che viene a mancare ad oggi. Con un paio di infortuni sembra in effetti che è in difficoltà la squadra di Conte e proprio nelle ultime ore è arrivata un’altra conferma.

Novità in casa Napoli con un altro giocatore infortunato e ora Conte sembra sempre meno felice. La società potrebbe però aiutarlo quando inizierà il mercato di gennaio dove potrebbero arrivare diversi colpi che possono tornare utili all’allenatore per rinforzare la squadra e cercare di lottare sempre di più per i vertici del campionato.

Perché c’è un altro giocatore che si è infortunato dopo Kvaratskhelia e si tratta di un centrocampista che negli ultimi mesi è stato molto utile ad Antonio Conte per le rotazioni del suo Napoli. Adesso bisognerà però capire quanto tempo resterà fuori e se riuscirà a recuperar per i prossimi match.

Napoli, altro infortunio per la rosa di Conte

Non è la situazione che sperava si potesse verificare l’allenatore Antonio Conte che mentre era al primo posto in classifica con il suo Napoli ha visto dover retrocedere in seconda posizione a causa delle 10 vittorie di fila dell’Atalanta che continua a dare spettacolo. Ora però oltre a questo si aggiunge anche un periodo negativo tra risultati e infortuni importanti.

Proprio negli ultimi giorni è arrivata la triste conferma di un serio infortunio per Kvaratskhelia che resterà fuori per diverse settimane e rischia di tornare direttamente nel 2025 saltando alcune partite del Napoli. Intanto, bisognerà capire quello che è stato un altro infortunio nelle ultime ore che può mettere nei guai l’allenatore per le scelte.

Arriva la conferma di quello che è stato l’infortunio di Folorunsho che si è fatto male e non ha preso parte per Udinese-Napoli. Il giocatore ha subito un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra e per questo motivo non è stato a disposizione di Conte.

Le prossime ore saranno quelle decisive per capire la situazione di Folorunsho che si è infortunato e rischia di stare fuori diversi giorni.