Serie A, esonero dopo la partita: sconfitta decisiva, il sostituto

Il rendimento deludente della squadra potrebbe portare la dirigenza a prendere una decisione importante al termine di questo weekend.

A squadra ed allenatore non è stata chiesta altro che una reazione, che qualora non dovesse arrivare anche quest’oggi provocherebbe l’esonero di chi siede in panchina. Fino all’ultimo il tecnico ha goduto della più totale stima e fiducia da parte della società, ma il credito è finito, soprattutto dopo l’ultimo filotto di risultati negativi che hanno fatto sprofondare la formazione nei bassi fondi della classifica, zona che per la qualità della rosa e gli investimenti fatti in estate, non gli competerebbe affatto.

L’allenatore è stato dunque messo difronte ad un bivio: o si vince o si cambia, senza rancore.

Serie A, altro esonero dopo la partita: sconfitta decisiva

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in tutti i campionati europei, soprattutto in Serie A, dove nelle prossime ore potrebbe saltare la quinta panchina della stagione dopo le due della Roma, quella del Genoa ed infine quella del Lecce.

Di solito il cambiamento porta sempre miglioramento, ed è per questo che la dirigenza starebbe seriamente valutando questa soluzione, soprattutto nel momento in cui neanche oggi la squadra riuscisse a mostrare in campo tutto il suo valore. Allo stesso tempo c’è da dire che il valore dell’avversario è decisamente superiore, ma oramai è come se l’allenatore avesse perso ogni credito a sua disposizione, perché se neanche oggi dovesse esserci la svolta, il rischio di mandare all’area una stagione intera rischierebbe di concretizzarsi.

Dunque, stando alle ultime notizie, Cesc Fabregas si gioca il suo futuro sulla panchina del Como quest’oggi contro la Roma, in una partita da dentro o fuori per l’allenatore spagnolo. Il primo ad essersene reso conto è stato lui stesso, visto che nel corso della conferenza stampa di ieri ha invitato i suoi giocatori a pensare meno alla tattica e più alla mentalità, che servirà e come in una sfida decisiva come quella contro i giallorossi. A riportare le parole del tecnico Lariano ci ha pensato questa mattina Tuttosport.

Scelto il sostituto dell’allenatore

Se le cose dovessero andare male per il Como anche questa sera, non è da escludere l’esonero di Cesc Fabregas. Sin dai primi momenti di crisi la dirigenza Lariana ha sempre confermato e ribadito la propria fiducia nei confronti dell’allenatore spagnolo, ma l’impressione è che oramai quest’ultimo abbia perso ogni credito a disposizione, anche perché in caso di sconfitta c’è il serio rischio che la formazione lombarda sprofondi nei fanalini di coda della classifica di Serie A.

Allo stesso tempo, però, potrebbe anche darsi che il Como confermi ancora una volta Fabregas, attorno al quale starebbero però iniziando ad aleggiare i primi fantasmi di sostituti, come ad esempio quello di Rafael Benitez, che scalpita per avere un’altra opportunità dopo la deludente esperienza al Celta Vigo l’anno scorso.