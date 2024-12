Esonero in Serie A, Rafa Benitez può tornare subito: la destinazione

C’è un club in Italia che ha alte le proprie ambizioni, in un progetto a lungo termine, ma che vede il problema legato ai risultati sull’attuale classifica in Serie A.

Un progetto così importante da poter convincere Rafa Benitez a tornare in Italia, dove tornerebbe ad allenare in Serie A dopo quanto fatto con Inter e Napoli, nella seconda parentesi che ha fatto da crocevia per il Napoli attuale, che ha iniziato il percorso di internazionalizzazione proprio per gli azzurri, trionfanti di Scudetto diversi anni più tardi.

Nel recente periodo Rafa Benitez si è fatto vedere a Coverciano, dove ha tenuto una lezione per i neo-allenatori. Il legame con l’Italia è profondo e di fronte ad un’occasione di calciomercato che si accende per lui, con esonero che potrebbe consumarsi nel week-end, potrebbe far rientro in Italia e in Serie A.

Rafa Benitez in Serie A: spunta l’ipotesi dopo l’esonero

Potrebbe tornare in Serie A, di fronte all’esonero che rischia di consumarsi nel corso del week-end, con la partita di questa domenica che rischia di essere fatale per il tecnico.

In un buon momento accoglie la Roma il club coinvolto in una situazione complessa di classifica. E la Roma ha dimostrato di saper reagire perché, da quando è arrivato Claudio Ranieri, i giallorossi hanno perso soltanto contro l’ormai ex capolista Napoli.

E il tecnico a rischiare l’esonero, dopo il 2-2 della passata settimana e con una difficile condizione di classifica, è proprio uno spagnolo come il leggendario allenatore ex Liverpool. A rischiare l’esonero è infatti Cesc Fabregas, con Rafa Benitez potenziale sostituto al Como.

Esonero nel week-end: può succedere domenica

Può succedere domenica, quando in campo andranno Como-Roma, nella possibile debacle che verrebbe fuori per il club neo-promosso in Serie A. Dopo quanto di straordinario fatto dalla società e da Cesc Fabregas, nel progetto a lungo termine che vede il Como lanciatissimo nell’ambizioso e ricco progetto che ha permesso colpi importanti come quello di Varane, Sergi Roberto e tanti altri campioni che però ancora non hanno ben figurato, tant’è che il Como è in netta difficoltà, potrebbe scattare l’esonero. Un esonero con Fabregas in uscita e, in entrata, un altro grande allenatore spagnolo: Rafa Benitez.

Ultime su Rafa Benitez: in Serie A ritroverebbe un suo ex

Ritroverebbe un suo ex giocatore che, a causa di Rafa Benitez, ha visto radicalmente cambiata la sua vita. Perché adesso Pepe Reina è al Como e fu chiamato proprio al Napoli che fu di Rafa Benitez, che ha cambiato per sempre la sua carriera sportiva e la sua vita privata, visto i trascorsi a Napoli e in Italia.