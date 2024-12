Lutto Fiorentina, notizia tremenda per Palladino: il comunicato

La Fiorentina ha diramato una nota con cui ha comunicato un lutto che ha sioccato tutto il mondo viola e in primis Raffaele Palladino.

In casa Fiorentina non arrivano notizie positive e purtroppo non è un periodo fortunato per l’intera società. Se in campo va tutto bene e i sogni di fare grandi cose sono ormai vividi, sia in Serie A che in Conference League, dal punto di vista umano la situazione è molto complessa.

Pochi minuti fa la Fiorentina ha annunciato un lutto tremendo per Raffaele Palladino e, di conseguenza, per tutto l’ambiente viola.

Fiorentina, lutto per Palladino: si è spenta la madre

La Fiorentina si stringe attorno al dolore che ha colpito Raffaele Palladino proprio nella mattinata di oggi, a poche ore dalla partita contro il Bologna.