Bove dimesso, cosa ha fatto dopo aver lasciato l’ospedale

Ci sono le ultimissime notizie sulle condizioni di Edoardo Bove e quello che sta accadendo al calciatore dopo una situazione davvero preoccupante delle scorse settimane.

Il giovane centrocampista 22enne della Fiorentina ha deciso di farsi impiantare un defibrillatore sottocutaneo in questi ultimi giorni con un’operazione veloce per restare tutelato nel caso dovesse riavere un problema come quello del malore accusato durante Fiorentina-Inter dello scorso 1 dicembre.

Ormai la grande paura è passata, ma resta tanta apprensione sulle condizioni di Bove dopo il malore in campo che per un attimo ha messo sotto choc tantissimi tifosi e anche giocatori che erano lì presenti o davanti una tv. Adesso ci sono però delle novità molto importanti su quello che sta accadendo.

Bove è pronto a capire come andranno le cose anche in futuro nella sua carriera, ma non c’è grande fretta di anticipare i tempi per una situazione che va tenuta sott’osservazione in maniera constante dopo quello che è accaduto al suo cuore che per un attimo ha smesso di battere.

Fiorentina, Bove lascia l’ospedale: ha chiesto di fare una cosa

Adesso però ci sono delle novità su quello che sta accadendo nella vita di Bove che ha appena lasciato l’ospedale Careggi dove era ricoverato da quasi due settimane. Il ragazzo con la sua famiglia è tornato a casa proprio nelle ultime ore e ci sono anche dei retroscena in merito a quello che è stato un desiderio del calciatore.

Proprio in queste ore è stato dimesso dall’ospedale Careggi Edoardo Bove che era ricoverato dallo scorso 1 dicembre dopo il malore accusato nella partita di Serie A Fiorentina-Inter. Il giovane centrocampista avrebbe anche già fatto la prima richiesta una volta lasciato l’ospedale.

Perché il desiderio di Bove è quello di fare visita ai suoi compagni della Fiorentina e proprio nella giornata di domani si recherà al Viola Park per salutare tutti, dai compagni, all’allenatore, lo staff, dirigenti, magazzinieri ecc.

Saranno in molti ad accogliere a braccia aperte Bove che ora è stato dimesso dall’ospedale ed è tornato a casa dove inizierà il suo lungo recupero e riposo in attesa di capire che scelte prenderà anche per la sua carriera.

Intanto, in molti non vedono l’ora di poter essere presenti quando Bove si presenterà al Viola Park a salutare i compagni della Fiorentina che gli sono sempre stati molto vicini dal primo momento.