L’Inter compra in Bundes: battuta la concorrenza di City e Roma

Il presente si prospetta essere glorioso, ma l’Inter ha intenzione di iniziare una vera e propria epopea grazie alla sua programmazione.

Non a caso la dirigenza nerazzurra si starebbe iniziando a muovere di conseguenza in vista del futuro, avendo individuato in un giovane talento della Bundesliga il profilo perfetto sul quale andare a puntare. Nonostante la concorrenza di club come Roma e Manchester City, l’Inter è riuscito ad ingranare la marcia giusta e bruciare tutti sul tempo, ottenendo il sì del calciatore che si sarebbe detto entusiasta di intraprendere un’avventura del genere in carriera.

Occhio però a parlare già di affare fatto, anche perché si sa che nel calciomercato vige la regola del “mai dire mai”.

L’Inter compra in Bundesliga e beffa City e Roma

Oramai parlare di calciomercato non è più prematuro, anche perché la prossima sessione invernale di trasferimenti è oramai alle porte. A gennaio manca infatti poco meno di 20 giorni, con l’Inter che già da tempo ha programmato le proprie mosse. Considerata la qualità in rosa, a gennaio la dirigenza nerazzurra farà poco e nulla, anche se un innesto a Simone Inzaghi lo regalerà comunque.

Nel corso di queste settimane ci si è chiesto tanto chi potesse essere il prescelto, nome che alla fine sarebbe uscito nelle scorse ore. Si tratterebbe essere di uno dei profili più interessanti e di prospettiva della Bundesliga, giocatore che fra le altre cose sarebbe finito nel mirino anche di Roma e Manchester City. A differenza della concorrenza, però, l’interesse dell’Inter sembrerebbe essere stato quello più concreto, anche perché nelle prossime ore potrebbero arrivare novità importanti in merito.

Stando a quanto riportato dal collega Ekrem Konur, dunque, considerata l’incertezza relativa al futuro di Asllani, la dirigenza nerazzurra potrebbe fare all-in nel prossimo calciomercato su Rocco Reitz, giovane centrocampista tedesco classe 2002 del Borussia Monchengladbach.

L’Inter paga la clausola rescissoria del calciatore

15 presenze e 2 assist in tutte le competizioni. Questi sono i numeri in questo inizio di stagione di Rocco Reitz, nuovo nome per il centrocampo dell’Inter. Nonostante sia più un Asllani che un Calhanoglu, a livello di caratteristiche non di qualità, il centrocampista tedesco sembrerebbe essere proprio il profilo sul quale il club campione d’Italia andrà a puntare per completare la propria mediana.

Oltre all’età c’è un altro fattore che spinge l’Inter a chiudere quest’affare: la clausola rescissoria. Retiz potrebbe infatti essere liberato dal Borussia Monchengladbach per soli 20 milioni di euro, cifra irrisoria rispetto al valore in continua lievitazione del giocatore. Ed è per questo che dalle parti di Viale Liberazione sarebbero tentati dall’attivarla a stretto giro per evitare di ritrovarsi poi con le mani in mano.