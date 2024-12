L’Inter già pensa al futuro: preso l’erede di Sommer

Per il rendimento che sta avendo, l’Inter farebbe bene a godersi ancora Yann Sommer, ma dalle parti di Viale Liberazione già sarebbero proiettati al futuro.

Stando alle ultime notizie, infatti, direttamente dalla Premier League il presidente Marotta avrebbe individuato l’erede del portiere svizzero, profilo di prospettiva che potrebbe fare le fortune nerazzurre negli anni a venire. Parlare però di questo è forse ancora prematuro, anche perché le parti non avrebbero raggiunto alcun accordo né tantomeno si sarebbero incontrare per parlare di quest’operazione, ma l’impressione è che presto potrebbero arrivare novità importanti in merito.

Nel frattempo Simone Inzaghi avrebbe anche dato il suo massimo consenso all’operazione, considerato il fatto che il portiere in questione rappresenta essere per caratteristiche l’estremo difensore perfetto per il suo stile di gioco.

L’Inter ha già individuato il sostituto di Sommer

Nonostante i 35 anni d’età, Yann Sommer sembrerebbe essere ancora un ragazzino per il rendimento che starebbe avendo in questa stagione. Molti credevano che l’estremo difensore svizzero avrebbe potuto avere un calo alla sua seconda stagione nerazzurra, ma fino a questo momento così non è. Anzi.

Eppure, nonostante questo, l’Inter si starebbe già iniziando a guardare intorno, programmando il futuro, anche perché Sommer non sarà per sempre. L’ex ‘Gladbach ha infatti il contratto in scadenza tra un anno e mezzo, ed il club campione d’Italia ha intenzione di farsi trovare pronto al momento del suo addio. A fronte di questo, stando alle ultime notizie, dalle parti di Viale Liberazione avrebbero già individuato il portiere al quale affidare la porta nerazzurra negli anni a venire.

Secondo i colleghi di fichajes.net, infatti, l’Inter avrebbe messo gli occhi su Mads Hermansen del Leicester City, portiere danese di 24 anni che in questa sua prima stagione di Premier League si starebbe mettendo in mostra offrendo prestazioni di un livello ben più alto rispetto a quello della sua squadra, che se oggi è fuori dalla zona retrocessione è anche per merito suo.

Inter: l’erede di Sommer costa 20MLN

Per il futuro l’Inter avrebbe messo gli occhi sul portiere del Leicester City Mads Hermansen. A quanto pare il danese sarebbe stato scelto come l’erede perfetto di Yann Sommer, che tra un anno e mezzo andrà in scadenza con il club campione d’Italia.

Se dovesse continuare ad avere questo rendimento, lo svizzero potrebbe essere anche rinnovato, ma l’impressione è che comunque questo è un investimento che l’Inter dovrà fare, considerata la bocciatura di Martinez. Hermansen sembrerebbe essere il prescelto, portiere che il Leicester valuterebbe fra i 15 ed i 20 milioni di euro, cifra che rientra pienamente nei parametri economici nerazzurri.