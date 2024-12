L’Inter anticipa tutti: firma a parametro zero

Nonostante il forte interesse che c’era sul calciatore, l’Inter avrebbe ingranato la marcia giusta per anticipare la concorrenza ed assicurarselo.

Stando alle ultime notizie, infatti, nelle prossime settimane potrebbero addirittura anche arrivare importanti e decisive novità in merito, con Marotta che starebbe personalmente lavorando a quest’operazione a parametro zero, che potrebbe risultare essere fra tutte quelle messe a segno nelle ultime stagione, decisamente la più importante considerato il valore tecnico del giocatore coinvolto.

Ed è per questo che l’Inter vorrebbe anticipare i tempi e chiudere a stretto giro per l’accordo, così da evitare di ritrovarsi poi lui beffato e con un pugno di mosche in mano quando sarà poi luglio.

L’Inter anticipa tutti e chiude il colpo a parametro zero

Considerata la potenza della rosa, l’Inter starebbe già iniziando a guardare oltre programmando il proprio futuro. In estate alcuni dei pilastri della formazione di Simone Inzaghi potrebbero lasciare la squadra, non per demeriti o cose del genere, ma perché è giusto compiere un cambio generazionale dopo gli importanti anni passati insieme.

Uno dei reparti che più verrà “colpito” da questa rivoluzione è sicuramente la difesa, come confermano anche gli ultimi movimenti registrati dalle parti di viale Liberazione. Marotta e dirigenza si sarebbero messi alla ricerca di un nuovo centrale, individuando in un campione tedesco il profilo ideale sul quale andare a puntare. Ovviamente la questione è più semplice a dirsi che a farsi, anche perché stiamo parlando di un giocatore sul quale ci sarebbe l’interesse di mezza Europa, ma l’impressione è che la strada intrapresa possa avere come meta finale proprio Milano, sponda nerazzurra del Naviglio però.

Stando dunque a quanto riportato dal collega Niccolò Ceccarini per TMW, nonostante tutte le difficoltà del caso, l’Inter starebbe continuando a lavorare sotto traccia per Jonathan Tah del Bayer Leverkusen, centrale nel giro della Nazionale di Nagelsmann e campione di Germania in scadenza col club di Xabi Alonso il prossimo giugno.

Inter, guai a cantare vittoria: occhio alla concorrenza

Considerato l’anticipo con il quale si sarebbe mosso, l’Inter ad oggi è la squadra in vantaggio per l’ingaggio a parametro zero di Jonathan Tah. Considerato il blasone del club, il centrale tedesco avrebbe anche aperto alla possibilità di trasferirsi in nerazzurro, ma guai a cantare vittoria, visto che la concorrenza sarebbe tanta, ed anche agguerrita.

Oltre a Juventus e Napoli in Italia, nonostante fra tutte siano quelle al momento più defilate, l’Inter avrebbe da che guardarsi bene le spalle dei club di Premier League nella corsa a Tah. Tottenham e Liverpool su tutte starebbero iniziando a muovere i primi concreti passi verso il tedesco, che potrebbe rimanere abbagliato dal fascino del campionato inglese e scegliere proprio la destinazione britannica piuttosto che quella meneghina. Staremo a vedere.