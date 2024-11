Calciomercato, Tah in Serie A: colpo anticipato a gennaio

Il calciomercato di gennaio può portare novità importanti per la Serie A: Jonathan Tah è uno dei colpi a sorpresa per il nostro campionato.

Il calcio italiano è sempre alla ricerca di miglioramenti importanti per permettere alle squadre di crescere e di fare sempre meglio e per questo motivo spesso ci sono nomi di alto livello nel mirino delle big. La volontà è molto chiara: essere alla pari con le grandi d’Europa per giocarsi al meglio le chance per provare a vincere e migliorare il palamarès e le bacheche. Come farlo? Con l’innesto di calciatori molto forti per assottigliare il gap con le altre squadre.

Jonathan Tah è uno dei nomi che più spesso viene accostato alle grandi del nostro campionato e ora può esserci l’assalto definitivo per gennaio.

Calciomercato, Tah a gennaio in Serie A

Jonathan Tah lo scorso anno è stato uno dei migliori difensori centrali al mondo. Con il Bayer Leverkusen ha vinto una Bundesliga da protagonista assoluto e Xabi Alonso ne ha migliorato anche i principi di gioco e la mentalità. Dallo scorso anno è un pilastro anche per la difesa della Germania che punta fortemente su di lui per cercare di vincere i prossimi Mondiali.

Il contratto di Tah con il Bayer Leverkusen è in scadenza al 30 giugno e ad oggi non ci sono stati passi avanti per il rinnovo: pare aver deciso con il club di separarsi per provare una nuova avventura e ora si aprono anche le porte della Serie A.

Secondo le ultime notizie di mercato, il colpo Tah in Serie A potrebbe essere anticipato a gennaio, in modo da evitare di scatenare aste di commissioni per il suo acquisto a costo zero.

Tah a gennaio in Serie A: ci pensa la Juventus

La Juventus è in emergenza totale in difesa. Thiago Motta ha perso sia Bremer che Cabal nel giro di un mese e ora rischia di restare con un vuoto importantissimo. Giuntoli ha deciso di non agire sul mercato degli svincolati perché non ritiene nessuno di quelli liberi un calciatore pronto per fare bene ad oggi con la Juve e quindi aspetterà il mercato di gennaio.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, la Juventus a gennaio farà un tentativo per Jonathan Tah con il Bayer Leverkusen. Avendo il contratto in scadenza, i tedeschi lo perderebbero a costo zero e quindi potrebbero decidere di sacrificarlo nel mercato invernale, in modo da riuscire a guadagnare una cifra più o meno importante.

Tah alla Juventus sarebbe un colpo eccezionale: i bianconeri si assicurerebbero un difensore all’altezza di Bremer e potranno contare su un colosso di grande esperienza.

Tah-Juventus: Giuntoli vuole anticipare tutti

Jonathan Tah può firmare con la Juventus a gennaio. Il centrale tedesco vuole migliorare ancora di più il suo status e intende provare una nuova esperienza di livello. Quale modo migliore di unire le due cose se non firmare con la Juve nel mercato invernale?

I colloqui sono già iniziati da qualche settimana ma la Juve per convincere il Bayer Leverkusen a cederlo dovrà sborsare comunque una cifra tra i 5 e i 10 milioni di euro.