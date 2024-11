Emergenza totale, la Juventus ha scelto il nuovo difensore

La Juventus è in emergenza totale in difesa e per gennaio servirà un altro colpo di alto livello: scelto il nuovo difensore al posto di Bremer.

Negli ultimi due mesi ci sono stati due infortuni pesantissimi per i bianconeri che prima hanno perso Bremer per la rottura del crociato e poi per lo stesso destino hanno perso anche Juan Cabal in questi giorni di stop per la nazionale. Il doppio infortunio ha portato all’emergenza totale che può causare non altro che difficoltà estreme per Thiago Motta nella scelta dei calciatori ma soprattutto difficoltà di risultati e altri rischi di infortuni.

A gennaio la Juventus dovrà operare necessariamente sul mercato e ora pare aver scelto il colpo da regalare al tecnico.

Calciomercato Juventus, colpo in difesa dal Chelsea

La Juventus è stata sfortunatissima in questo inizio di stagione perché ha perso due difensori molto importanti per il gioco di Thiago Motta e per questo deve agire immediatamente sul mercato per risistemare la rosa e rimettersi in carreggiata anche dal punto di vista numerico.

Il futuro della Juventus passa necessariamente dalle mosse di mercato che Giuntoli riuscirà a portare avanti nel prossimo periodo: a gennaio serve qualche rinforzo per non rischiare di perdere altri calciatori per eccesso di partite e sovraccarichi muscolari e articolari.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus ha deciso di prendere un nuovo difensore di alto livello: è partita la trattativa con il Chelsea.

Juventus, ecco il difensore: Badiashile nel mirino

La Juventus segue diversi nomi e ora spunta anche Benoit Badiashile. Il centrale francese del Chelsea è un classe 2001 che fino a due anni fa sembrava avere l’aura perfetta per diventare uno dei difensori più forti in circolazione, poi dal Monaco è passato ai Blues e ha perso tutto il suo potenziale, o aleno sembra.

Con Maresca non gioca mai, quest’anno ha collezionato appena una presenza in Premier League, diventando un difensore “da Conference League” e ovviamente lo status di semplice sostituto non gli sta bene, per quanto bene si parlava di lui.

Secondo La Gazzetta dello Sport, ora la Juventus è interessata a Badiashile: Giuntoli ha fiutato il colpo, sa che può riuscire a strappare un calciatore dalle enormi potenzialità e sta provando a convincere il Chelsea a cederlo a gennaio.

Badiashile alla Juventus: dettagli e cifre

Badiashile ha un contratto fino al 2030 con il Chelsea ma se non vuole diventare uno dei tanti in Blues deve pensare di andar via e quale migliore occasione della Juventus? In bianconero può imporsi sin da subito e Thiago Motta ha già dato il suo parere positivo all’affare.

Il Chelsea lo acquistò per 38 milioni dal Monaco e ora lo ritiene cedibile per circa 30 milioni: Giuntoli sta lavorando alla formula del prestito oneroso con diritto di riscatto e una percentuale di rivendita qualora dovesse essere riscattato a fine anno, per provare a chiudere in breve tempo