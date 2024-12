Fatta per il colpo in Serie A, c’è anche l’annuncio: “Si allenerà con noi”

Non è solo una voce di calciomercato che, oltretutto, è venuta fuori oggi. Si concretizza nelle parole dell’allenatore a Dazn.

Nel corso di questo week-end, il collega ed esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, ha svelato che qualcosa di concreto c’era tra le parti, con la notizia che ha presto fatto il giro tra i media, soprattutto per la presenza del calciatore inglese in tribuna.

Si trova in Italia, uno dei talenti dell’ultimo decennio in Inghilterra che cerca di ritrovarsi, ritrovando la sua forma migliore, dopo un periodo vissuto tra alti e bassi. L’allenatore, subito dopo la vittoria della sua squadra, ha deciso di dire tutta la verità sulla sua presenza allo stadio. Perché il giocatore ha guardato tutta la partita di quella che sarà, probabilmente, la sua nuova squadra a partire dal 2025, dopo le festività natalizie.

Presente allo stadio, l’allenatore annuncia: “Si allenerà con noi”

Non è nuovo a colpi così importanti, per il blasone del calciatore, il club coinvolto in quella che è la voce di calciomercato che ha infiammato i tifosi per quanto riguarda la sua presenza, a sorpresa, allo stadio.

Approdo in Italia di uno dei talenti più importanti dell’Inghilterra degli ultimi dieci anni che, in un momento molto complesso della sua carriera e della sua vita privata, deve ritrovarsi.

E può ritrovarsi in Italia dove, il suo possibile nuovo allenatore ha dichiarato ufficialmente che potrebbe allenarsi col club, a partire dal periodo che arriverà dopo le vacanze natalizie. C’è da sottolineare che, il giocatore stesso, in questo momento è svincolato. E potrebbe, a sorpresa, essere il colpo a zero del Como.

Colpo in Serie A: può firmare subito

Può firmare subito l’ex gioiello del Tottenham che, da un po’ di tempo a questa parte, non riesce più a ritrovarsi calcisticamente parlando. E può farlo al Como dove, come annunciato anche da Fabregas, vedrà Dele Alli allenarsi col club biancoblu. Nel corso di questo pomeriggio erano emerse voci in merito alla firma immediata del calciatore e lo stesso Fabregas ha voluto far chiarezza, anche se per il colpo Dele Alli al Como sembra tutto fatto. Ai microfoni di Dazn, ne parla così il tecnico: “Ho conosciuto ieri Dele Alli, non vorrei parlarne oggi. C’è possibilità che possa allenarsi con noi dopo Natale, solo per ritrovare la forma però”. Non si sbottona e non si sbilancia Fabregas dunque, ma il colpo Dele Alli è dietro l’angolo e presto potrebbe arrivare la sua firma col Como.

Le parole del tecnico nel post-partita

Ha parlato ovviamente non solo sul colpo legato a Dele Alli per il Como, l’allenatore che esce vincente da Como-Roma. Quella che segue è l’intervista nel post-partita di Cesc Fabregas, che elogia la prestazione dei suoi: “L’importante è la squadra, mi fa felice il gol di Gabrielloni e la sensazione di giocartela con una squadra grande come la Roma. Serate come queste le meritano sia i ragazzi che la tifoseria. Siamo il Como, vogliamo fare risultato contro queste grandi squadra. Ci saranno alcune volte che giocheremo partite come questa e la perderemo, dobbiamo capire qual è il nostro standard”.