Calciomercato: firma subito a zero, il centrocampista arriva in Serie A

Colpo a zero in Serie A, arrivano i dettagli sull’arrivo del calciatore

E’ la redazione di Sky Sport a lanciare la notizia di mercato relativa alla firma del centrocampista, svincolato a seguito della fine del suo rapporto con l’Everton.

Fermo da un anno è mezzo, adesso Dele Alli riparte dalla Serie A: c’è il Como che ha deciso di ingaggiare il giocatore.

E’ tutto pronto per la firma dell’inglese, che ha assistito dal vivo alla partita della sua futura squadra contro la Roma. Avvistato al Sinigaglia, sono arrivate conferme riguardo l’intenzione dei dirigenti di chiudere l’accordo per portare al Como Dele Alli.

Dele Alli al Como: è fatta

Il centrocampista, classe 1996, è fermo da un anno e mezzo dopo alcune esperienze poco fortunati tra le fila di Everton e Besiktas.

Avvistato in città, ufficialmente per promuovere l’immagine dello stadio Sinigaglia, che in questi mesi ha ospitato altri volti noti del mondo dello sport e del cinema, Dele Alli ha visto la partita Como-Roma. Ma tra le parti c’è di più.

Infatti, nelle ultime settimane ci sono stati dei contatti con la possibilità di aggregare alla rosa di Cesc Fabregas Dele Alli che è pronto a tornare nel calcio che conta.