Cannavaro pronto al ritorno in Serie A: scelta “alla Buffon”

Così come successe a Buffon, anche Fabio Cannavaro sarebbe pronto ad una scelta proprio come l’ex portiere della Juventus e leggenda del calcio italiano.

Ripartire, dopo il finale di stagione vissuto all’Udinese quando, l’allenatore napoletano è riuscito a far salvare il club friulano, vedendo poi il “benservito” da parte della stessa società che ha deciso di puntare su altro, al termine della stagione 2023/2024.

Tra tutti gli allenatori liberi, Fabio Cannavaro risulta essere uno dei migliori a disposizione e che potrebbe fare al caso del club che lo sceglierebbe. Una “scelta alla Buffon” quella che farebbe lo stesso tecnico napoletano che, con Gigi, ha vissuto oltretutto diverse esperienze sia da calciatore nei club che nella Nazionale.

Fabio Cannavaro in Serie A: possibile il ritorno immediato

Sono circolate voci sull’esonero di uno degli allenatori che, fino alla passata stagione e all’inizio di questo campionato, risultava essere uno degli intoccabili.

È chiaro che, i risultati che non arrivano in Serie A, nonostante il bel gioco espresso dalla squadra, portano inevitabilmente alla possibile scelta sul licenziamento dell’allenatore.

E c’è un posto in Serie A, che rievoca ricordi felici per Fabio Cannavaro. Così come successe a Gigi Buffon sul tramonto della sua carriera, quando scelse di chiuderla al club dove tutto è nato, anche per Cannavaro potrebbe viversi un’esperienza simile. Dove tutto è cominciato per lui da calciatore, al Parma, diventerebbe il nuovo allenatore al posto di Fabio Pecchia che rischia l’esonero ai crociati.

Voci sull’esonero: Cannavaro il possibile sostituto in Serie A

Circolano dunque voci sull’esonero di Fabio Pecchia al Parma che, anche quest’oggi, è uscito sconfitto. Sconfitto oltretutto in una partita da scontro diretto, in casa, contro l’Hellas Verona.

Parma-Hellas Verona è finita 2-3, accendendo voci sull’esonero dell’allenatore dei crociati. Qualora dovesse perdere contro la Roma, alla prossima di campionato, per il Parma le cose andranno a complicarsi. Una situazione che, prima che possa precipitare, potrebbe essere “presa di petto”, andando verso uno scossone così come fu preso, qualche settimana fa, dal Lecce che si è trovato con Marco Giampaolo risollevato in classifica.

Ultime su Cannavaro: attende solo la Serie A

Attende solo la Serie A, Fabio Cannavaro. Dopo le dimissioni di suo fratello Paolo dalla Pro Vercelli, oltretutto, potrebbe averlo come assistente e vice nel suo staff tecnico, nella sua nuova esperienza in panchina. Un’esperienza che vorrebbe in Serie A, senza andare all’estero, come sembrava possibile quando erano emerse voci per lui sull’approdo al Deportivo La Coruna, sfumato all’improvviso dopo che la firma sembrava essere imminente, quando sono circolati i rumors sul suo futuro.