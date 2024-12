Esonero nel week-end: i fratelli Cannavaro pronti per la panchina

La situazione torna a vedere protagonisti i fratelli Cannavaro, sulle voci riguardo l’esonero in questo imminente week-end.

Dopo la passata stagione, i due fratelli che lavoravano nello stesso staff tecnico, hanno deciso di separarsi. Ma le cose non sono andate bene per Paolo Cannavaro, che si è dimesso dal ruolo di allenatore alla Pro Vercelli. Così come per Fabio Cannavaro che in Serie A non ha avuto l’occasione che meritava, dopo quanto successo nella passata stagione.

Con l’Udinese aveva ottenuto una straordinaria salvezza, che però non ha portato a nient’altro che una mancata conferma. L’Udinese, che ha scelto di andare verso un’altra soluzione in panchina, non ha affidato la guida tecnica a Fabio Cannavaro che, da allenatore libero, è pronto a rimettersi in gioco. E il suo vice sarà ancora una volta Paolo Cannavaro.

I fratelli Cannavaro di nuovo insieme in panchina: l’ipotesi

Da quando ha smesso di giocare a calcio, anche Paolo ha seguito le orme del fratello. Entrambi difensori da calciatori ed entrambi allenatori adesso.

Ha provato a prendere la sua strada Paolo ma, molto probabilmente, vivrà un’esperienza in panchina assieme al fratello Fabio qualora i Cannavaro dovessero essere scelti per una panchina importante con annesso importante progetto tecnico.

Quello che avevano trovato all’Udinese non hanno visto poi conferma, con i due che hanno dovuto lasciare la panchina dopo l’obiettivo centrato della salvezza. A caccia di una nuova panchina, occhio a ciò che accade in Italia, con la possibilità di vedere il grande nome dei Cannavaro per la panchina di un club che potrebbe cercarsi un nuovo allenatore, stesso in questo week-end.

Esonero in Italia: Cannavaro in panchina, può succedere nel week-end

Non solo in Serie A, ma comunque ad alti livelli e in Serie B, per un importante progetto con i Cannavaro in panchina. È quanto potrebbe succedere alla Juve Stabia o al Sudtirol, in Serie B, perché entrambi i club vedono quella che si giocherà questa sera nel campionato cadetto come possibile ultimo treno e che porterebbe alla soluzione con esonero in panchina.

Fabio Cannavaro cerca qualcosina in più di una Serie B, ma per ora il suo telefono non squilla e le chiamate dal calcio dei grandi in Serie A, non arrivano. Nonostante le panchine che si sono liberate tra Lecce e Genoa, le soluzioni in panchina hanno portato rispettivamente a Giampaolo e Vieira. Se per il campione del Mondo e Pallone d’Oro 2006, le chiamate continueranno a non arrivare, allora potrebbe ripartire dalla Serie B, come già successo in passato, sulla panchina del Benevento.

Serie A: i Cannavaro aspettano una chiamata per tornare assieme

L’ipotesi per i Cannavaro è legata alla Serie B, ma la verità è che entrambi insieme vorrebbero una chiamata dalla Serie A. Questa, potrebbe arrivare soltanto al Venezia, dove si sono registrati alcuni rumors sull’esonero di Eusebio Di Francesco, tecnico che i due condannarono alla retrocessione proprio nella passata stagione quando, condannando il Frosinone, l’Udinese riuscì ad ottenere una salvezza all’ultimo minuto nella stagione scorsa.