Esonero in Serie A, ultimatum all’allenatore: già scelto il sostituto

Momento particolare per il club italiano che sa cosa fare dopo essersi esposto. Perché ora la società può andare a decidere di esonerare l’allenatore e dare un segnale di svolta.

Chiaramente è a rischio il progetto perché quello che è accaduto negli ultimi mesi ha compromesso totalmente quanto di buono era stato fatto ad inizio stagione. Ora è un momento difficile e c’è la seria possibilità che si possa arrivare anche ad esonerare l’allenatore in Serie A.

I risultati non sono più dalla propria parte e per questo motivo che si valuta anche un ribaltone in panchina con l’esonero pronto, ancor di più il sostituto che è stato già allertato da diverso tempo. La società ha sondato la disponibilità di un nuovo allenatore in caso dovesse arrivare ad una scelta difficile ma doverosa.

Si fanno già anche i nomi perché in questo momento sarà tutto da decidere nella prossima partita di campionato, quando l’allenatore dovrà dare risposte al club che l’ha difeso pubblicamente per l’ennesima volta. Un vero e proprio ultimatum è arrivato però per il tecnico che rischia l’esonero.

Esonero in Serie A, la scelta del club

Dopo essere stato difeso per l’ennesima volta però ora rischia davvero tanto l’allenatore che non può più permettersi di sbagliare. In questo momento sembra che non ci siano possibilità di andare avanti senza risultati e per questo può arrivare l’esonero in Serie A da un momento all’altro.

Chi è senza panchina al momento tra gli allenatori disponibili è Tudor che può essere scelto dalla società in caso dovesse andare a confermare un esonero per l’allenatore. Il tecnico è ben visto in Serie A per aver fatto molto bene con diverse squadre negli ultimi anni.

Adesso però potrebbe arrivare l’occasione granata, perché c’è Vanoli che a Torino rischia l’esonero. Sono arrivate 8 sconfitte nelle ultime 10 partite per il Torino che ora è sempre più giù in classifica, per questo la prossima partita di campionato a Marassi contro il Genoa diventa decisiva.

Uno scontro anche salvezza per il Torino con Vanoli che può essere esonerato se dovesse arrivare un’altro ko e contro una diretta concorrente. Ora la missione del club granata è quella di salvare la stagione e dovrà dare da subito risposte o Vanoli sarà esonerato e il Torino sceglierà un nuovo allenatore, tra i tanti disponibili e pronti c’è Tudor.