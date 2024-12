Motta l’ha bocciato, lascia la Juve a gennaio: annuncio di Giuntoli

Sembrava potesse essere uno dei pilastri della formazione di Thiago Motta in questa stagione, ma le cose sono andate invece diversamente.

Col passare delle settimane il bianconero è retrocesso sempre di più nelle gerarchie dell’allenatore italo-brasiliano, al punto che si starebbe insistentemente iniziando a parlare di un suo futuro lontano da Torino. Ovviamente sono tutte notizie da verificare, ma l’impressione è che la volontà del ragazzo sia piuttosto chiara.

Nel frattempo, nel pre partita di Juventus-Venezia, il capo dell’area sportiva bianconera Cristiano Giuntoli è intervenuto ai microfoni di DAZN facendo chiarezza sulla situazione del giocatore, uscita tutt’altro che scontata considerato quanto si sta dicendo sul suo conto.

Motta l’ha bocciato: futuro lontano dalla Juventus

Il calciomercato è oramai alle porte, con la Juventus che si starebbe iniziando ad organizzare per bene per evitare di farsi trovare poi impreparata. Il primo pensiero di Cristiano Giuntoli è ovviamente quello di andare a rinforzare e completare la rosa di Thiago Motta, anche se ogni movimento in entrata potrebbe (e dovrebbe) essere anticipato da un’uscita.

Sono diversi i giocatori che sarebbero stati messi alla porta dalla Vecchia Signora, su tutti uno dei più attesi in questa stagione. Nonostante le grandi aspettative che si avevano su di lui, il bianconero non è riuscito ad incidere come voleva, al punto che col passare delle settimane è stato rilegato ai margini delle gerarchie di Thiago Motta. Dopo le prime esclusioni si credeva che il ragazzo potesse tornare ad essere protagonista, ma invece così non è stato.

Inevitabilmente ci si è iniziati ad interrogare sul suo futuro, che potrebbe essere già lontano da Torino ad appena sei mesi dal suo arrivo. Ovviamente da qui a gennaio, in 15 giorni, potrebbero cambiare tante cose, anche perché c’è di mezzo una Supercoppa da provare a vincere, ma l’impressione è che oramai Douglas Luiz abbia poco a che vedere con la Juventus.

Addio a gennaio: arriva l’annuncio di Giuntoli

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Douglas Luiz, arrivato in bianconero in estate dopo una lunga e complicata trattativa. Considerata l’importanza dell’affare, si credeva che il brasiliano potesse diventare uno dei pilastri di questo (nuova) Juventus Mottiana, ma il rendimento non è stato all’altezza delle aspettative.

Questo ha rilegato in panchina l’ex Aston Villa, al punto che si sarebbe iniziato anche a discutere sul suo futuro. A cercare di mettere un punto alla questione Cristiano Giuntoli, che nel pre partita di Juventus-Venezia non ha del tutto chiuso la porta a Douglas Luiz ai microfoni di DAZN. Anzi, il dirigente bianconero ha detto di avere intenzione di aspettare il giocatore, lui così come tutta l’area tecnica e la società, anche perché c’è da valorizzare un importante investimento fatto in estate. A gennaio, comunque, non sono da escludere colpi di scena. Staremo a vedere.