Juventus, pronto lo scambio: Douglas Luiz torna subito in Premier

E’ stato uno degli acquisti più costosi in Italia quest’estate, eppure sembra essere stato un grande flop al momento quello di Douglas Luiz alla Juventus.

Il centrocampista brasiliano arrivato dall’Aston Villa per oltre 50 milioni di euro non sta incidendo come ci si aspettava e in campo spesso sembra uno di quelli fuori contesto nella gestione di Thiago Motta che ora dovrà inventarsi qualcosa di davvero importante per lui.

Perché se l’allenatore non dovesse riuscire a riprendere il giocatore mentalmente e tatticamente allora si potrà seriamente pensare alla cessione di Douglas Luiz e ora arrivano anche degli indizi molto importanti.

Il calciatore non sta passando per niente un buon momento, anzi, ora è davvero in grande difficoltà e per questo motivo che si valutano diverse situazioni. Perché la Juventus ora è come se dovesse dare un ultimatum a Douglas Luiz di dimostrare di avere voglia di riscatto con la maglia bianconera o andrà via.

Calciomercato Juventus, Douglas Luiz verso la cessione

E sul calciatore c’è anche il forte interesse sempre di tanti club che ora possono pensare di sfruttare la grande occasione e pensare di prendere Douglas Luiz dalla Juventus che al momento non sembra avere una collocazione ideale nel gioco di Thiago Motta.

Ci sono ora importanti conferme che riguardano quello che può essere l’addio di Douglas Luiz dalla Juventus. Perché il giocatore che ad oggi è infortunato e sta provando a recuperare dopo che da diverse settimane è out ora deve iniziare anche a capire quello che può accadere.

Perché a parlare di Douglas Luiz è stato quello che era fino a pochi mesi fa il suo direttore sportivo, stiamo parlando di Monchi dell’Aston Villa che ha ceduto proprio il giocatore alla Juventus e ora parla anche di un suo possibile e clamoroso ritorno.

Monchi intervistato a La Gazzetta dello Sport ha raccontato di quello che è il momento che oggi sta vivendo Douglas Luiz che gioca poco e quando lo fa non sembra ambientato. Il direttore sportivo dell’Aston Villa però ha spiegato che per certi giocatori c’è bisogno di maggiore tempo e pazienza, ma le qualità di Douglas non dovrebbero essere messe in discussione.

Anzi, lo stesso Monchi ha raccontato che riprenderebbe subito Douglas Luiz nonostante dopo il suo addio l’Aston Villa ha investito tanto in quel ruolo.