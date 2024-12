Lutto tremendo nel calcio: è morto a 15 anni, dolore enorme

Il mondo del calcio si trova a piangere la scomparsa di un giovanissimo calciatore che non è riuscito a vincere la sua battglia di vita.

Siamo costretti ancora una volta a raccontare un nuovo lutto tremendo che ha colpito il mondo del calcio e che è davvero tragico. Purtroppo c’è il coinvolgimento di un altro giovanissimo ragazzo che ha provato a vincere la partita più importante della sua carriera senza, però, riuscirci.

Un’altra vita spezzata via da una lunga malattia ha messo fine al sogno di diventare calciatore professionista al piccolo Oscar Fairs: ne dà il triste annuncio il West Ham, club di appartenenza del giovane Oscar.

Lutto nel calcio: è morto il piccolo Oscar Fairs

La morte di giovani calciatori e piccoli talenti del mondo dello sport colpisce sempre il cuore di tutti gli appassionati. Nella tarda serata di ieri è arrivato il tristissimo annuncio della morte di Oscar Fairs, portiere dell’Academy Under 15 del West Ham United.

Il giovane portiere era una speranza del calcio, tanto che gli Hammers avevano deciso di puntare fortemente sulle sue qualità per poterlo, poi, portare in Prima Squadra nei prossimi anni e affidare la porta a un giovanissimo ragazzo inglese che aveva il sogno di difendere i pali della nazionale.

Dopo una lunga battaglia contro il cancro purtroppo Oscar Fairs è morto. Il West Ham lo ha annunciato con un triste messaggio via social.

Lutto Oscar Fairs, il messaggio di cordoglio del West Ham

La speranza di Oscar Fairs e di tutto il West Ham di riportare una giovane vita in un campo da calcio è purtroppo svanita nella giornata di ieri. Oscar Fairs è morto a soli 15 anni. Il portiere del West Ham non è riuscito a sconfiggere il tumore che gli he negato la gioia della vita.

Con una nota sul proprio sito ufficiale, il West Ham ha mandato un lungo messaggio di cordoglio per Oscar Fairs attraverso le parole del direttore sportivo del club londinese. Purtroppo è l’ennesima giovane vittima che salutiamo nel mondo del calcio.

“A nome di tutti al West Ham United, è con profonda e profonda tristezza che confermo la tragica scomparsa del nostro portiere dell’U15 Academy Oscar Fairs, dopo la sua coraggiosa battaglia contro il cancro“, ha riferito il ds del West Ham. “Non solo era un grande portiere, ma era anche un vero Hammer e un ragazzo fantastico, che mancherà profondamente a tutti coloro che hanno avuto il piacere di conoscerlo“.

Morte Oscar Fairs: il West Ham lo ricorda in campo

“Il Club condividerà anche le informazioni sui nostri piani per rendere omaggio a Oscar e faremo in modo che il suo nome non venga mai dimenticato al West Ham United“. Conclude così il messaggio di cordogio del West Ham che non intende mai dimenticare il piccolo Oscar.

Le partite dell’Accademy sono state posticipate e la Prima Squadra lo ricorderà anche con una fascia nera al braccio nella prossima partita, oltre ad averlo già fatto in allenamento con un minuto di silenzio.