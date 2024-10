Tragedia e lutto: incidente terribile, morti tre tifosi rossoneri

Il mondo del calcio è ancora e di nuovo in lutto per la tragica morte di tre giovanissime vite che seguivano la loro passione più forte.

Siamo costretti, purttoppo ancora una volta, a raccontare un nuovo fatto di cronaca che è davvero tragico e coinvolge tre giovanissimi ragazzi che stavano seguendo la propria squadra del cuore quando si sono trovati in un incidente fatale per le proprie vite e sono morti sostanzialmente sul colpo.

La notizia è arrivata nella tarda serata di ieri e ha sconvolto totalmente il mondo del calcio e tutti i tifosi, ancora più del solito perché riguarda tre vite giovanissime spezzate all’improvviso da un destino incredibile.

Lutto tremendo a Foggia: tre tifosi morti in un incidente

Il Foggia e tutto il mondo del calcio piangono la tragica scomparsa di tre giovanissimi tifosi che erano al seguito della squadra pugliese, nella trasferta di Potenza. La notizia ha sconvolto entrambi i club e le due tifoserie ma il dolore si è allargato a macchia d’olio quando la notizia ha iniziato a prendere piede.

Tre giovanissimi tifosi del Foggia hanno perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto il 13 ottobre al rientro dalla trasferta a Potenza. La gara di Serie C era terminata 1-1 e i tre giovani tifosi erano di rientro ma il destino gli ha spezzato le vite.

Hanno perso la vita nel violento impatto mentre erano a bordo della loro auto: tre ragazzi sono deceduti, uno sul colpo e gli altri due subito dopo.

Morte tifosi Foggia: club e città in lutto

Tre tifosi del Foggia di 13, 17 e 21 anni, hanno tragicamente perso la vita ieri sera. Erano di rientro dalla partita tra Potenza e Foggia, terminata 1-1 e l’auto su cui erano a bordo si è scontrata con un’altra vettura proveniente dal senso opposto.

Il fatto è accaduto a pochi chilometri dall’uscita di Potenza Est, sulla pericolosissima Statale 93 tra Potenza e Melfi, già in passato teatro di altri sinistri mortali e per questo aumenta il dolore e la preoccupazione, visto che non si è mai riuscito a porre un freno ai pericoli di quella sterada.

Tra i mezzi coinvolti anche un autobus di altri tifosi del Foggia. I feriti totali sono 7 e sono stati trasportati tutti in ospedale nel reparto rianimazione del San Carlo di Potenza. La notizia tremenda è che verserebbero tutti in gravi condizioni.

Lutto per il Foggia: il cordoglio del club

Il Foggia è in lutto. Anche tutta la città e tutto il mondo del calcio vive con estremo dolore la scomparsa delle tre giovani vittime e l’ansia per le condizioni dei feriti. La serata di ieri è stata gravemente macchiata da quanto accaduto e il club ha comunicato il profondo dolore per quanto successo.

Indaga la Polizia, con l’aiuto dei Vigili del Fuoco, per capire la reale dinamica dell’incidente e se mai si potrà porre un freno a questa situazione.