Fonseca-Theo, Ibra ha deciso: esonero e soluzione immediata

Dal cooling break per rinfrescarsi al gelo dell’inverno. Dal caso in Lazio-Milan a quello che anticipa Milan-Genoa. Un disastro il rapporto tra Fonseca e Theo.

Un disastro che vede il Milan pagarne le spese. È quanto succede al club rossonero che, in questi giorni, è il principale tema dei diversi media nazionali per quanto è successo a cavallo del campionato e la Champions League, tra Bergamo e San Siro, per le sfide contro l’Atalanta e la Stella Rossa.

Non le ha mandate a dire Paulo Fonseca, mettendo di nuovo in discussione i senatori. E questa volta, nel mirino, ci è finito Theo Hernandez che praticamente, nell’ultimo allenamento a Casa Milan, è stato pure escluso dalle scelte di formazione. Le scelte che stava provando sui campi di Milanello lo stesso Fonseca che, per Milan-Genoa, si affiderà ai suoi giovani. A tuonare questa volta è Zlatan Ibrahimovic. Ma da che parte sta l’ex leggenda rossonera? Esonero per Fonseca o cessione di Theo Hernandez? La soluzione sarà immediata.

Theo Hernandez fuori: succede col Genoa, ha deciso Fonseca

Probabilmente ciò che succederà col Genoa è quello di vedere fuori Theo Hernandez, esterno francese che è finito nel mirino del proprio allenatore, così come successe a Rafael Leao qualche settimana fa. Non le manda a dire Fonseca che, con enorme personalità, ha deciso di alzare la voce e andare verso il pugno duro.

Tant’è che nella sfida contro il Genoa, Theo Hernandez potrebbe scivolare in panchina, facendo spazio alla sua alternativa in difesa.

Un colpo di scena vero e proprio con Fonseca che risponderà sicuramente alle domande dei colleghi di Dazn in merito alle scelte proprio a ridosso del match, ma soprattutto quest’oggi in conferenza stampa.

Cos’è successo con Theo Hernandez? Ibrahimovic si schiera

A Fonseca non sarebbero in realtà piaciute anche le parole di Morata quando, nel corso dell’ultima partita di campionato contro la Dea si era lamentato ai microfoni di Dazn, per poi ascoltare il proprio attaccante sottolineare di “non dover pensare a certe cose”, in riferimento agli episodi arbitrali. Insomma, per Fonseca la gestione del gruppo si fa complessa. Così come sono complesse le voci che riguardano il calciomercato, con Theo Hernandez che potrebbe clamorosamente tagliato fuori.

Perché la scelta del club e di Ibrahimovic, almeno per ora, sarebbe quella di sostenere il proprio allenatore. Le scelte di Fonseca, infatti, ricevono il pieno sostegno da parte di Ibrahimovic e dell’area dirigenziale. Camarda può giocare titolare con Abraham e Morata in panchina, Theo Hernandez può lasciare il posto a Jimenez. E ad Ibra va bene così.

Separazione e soluzione immediata: può succedere già a gennaio

Può succedere già a gennaio di vedere il Milan separarsi da Theo Hernandez. Con il calciatore sarebbe rottura totale qualora dovesse esser dato pieno appoggio a Paulo Fonseca, in questa vicenda che si fa complessa. Il Milan potrebbe infatti ascoltare le importanti offerte che arriveranno per quello che resta, ai fatti, uno dei migliori terzini al mondo.