Milan, Fonseca fa sul serio e lo mette fuori rosa: sarà ceduto

Quasi surreale la situazione che si sta vivendo al Milan, se si pensa ai “fatti”, sui quali è passato Paulo Fonseca nella scelta sul giocatore.

Dopo le polemiche che sono venute fuori, oggi a Milanello non si è neppure allenato perché è stato fatto fuori, con la formazione che è stata preparata in allenamento, proprio sui campi di Casa Milan, senza il calciatore in questione.

“Dalle parole passa ai fatti Fonseca”, spiegano da Sky Sport, in quella che è la notizia che destabilizza ancora di più l’ambiente rossonero dopo quanto è successo in settimana, in occasione della sfida giocata in Champions League a San Siro contro la Stella Rossa.

Fuori rosa, pugno duro di Fonseca: il Mister fa sul serio

Che non sia un’annata facile, è chiaro a tutti, per il Milan. Che Fonseca abbia personalità a tal punto da scegliere cose che nessuno avrebbe mai ipotizzato, pure.

Ad inizio stagione ci fu la vicenda legata al cooling break che portò Theo Hernandez e Rafael Leao al centro delle polemiche, con una stessa polemica che sta venendo fuori, dopo il post su Instagram pubblicato anche da Maignan che ha fatto rumore. Ma non solo.

Perché, stando a quanto riferiscono dall’emittente satellitare, oggi in allenamento, non si è allenato un calciatore. Non per una condizione precaria, bensì per una scelta di preparare la sfida che si giocherà nel week-end a San Siro, tra Milan-Genoa, senza uno dei titolarissimi dei rossoneri. Si tratta del terzino Theo Hernandez, messo fuori dalle scelte. Fuori rosa e non convocato oppure panchina per il francese? Si è aperta una telenovela in casa rossonera con Fonseca che, quando ci sarà occasione, dovrà rispondere alle domande sull’esterno francese.

Scelta a sorpresa di Fonseca: è rottura totale con l’esterno del Milan

Aveva tuonato in questi giorni, facendo riferimento probabilmente a Theo Hernandez, il tecnico portoghese. Diceva di dare tutto per il Milan, che è la cosa che si aspetta poi da tutti. Sottotono, Theo Hernandez, avrebbe avuto un confronto acceso con il proprio allenatore. E lo stesso confronto porterebbe oggi all’esclusione nel week-end, dalle scelte, per Theo Hernandez. Punitiva la scelta di Fonseca che, già in occasione dei diverbi con Leao, ha dimostrato di “non guardare in faccia a nessuno”. E lo farà anche con Theo.

Milan, è rottura: sarà ceduto, a prescindere da Fonseca

E adesso, inevitabilmente, si accendono i rumors sulla cessione dal Milan. A prescindere da Fonseca, potrebbe esser scattata la rottura tra Theo Hernandez e il Milan, specie se adesso la società rossonera non prenderà una posizione, con Fonseca al quale viene data la possibilità di gestirsi le cose in questa maniera. Da ricordare che il valore economico di Theo è così enorme da poter essere fonte di guadagno importante per i rossoneri. E il ritorno a Madrid, a questo punto, non si può più escludere.