Milan, infortunio pesante: cedono Theo Hernandez a 60MLN

Il Milan inizia a guardare al futuro con grande interesse: c’è la posizione di Theo Hernandez da chiarire, ora va verso la cessione.

Il calciatore francese è uno dei pilastri della rosa rossonera e quando non c’è Calabria in campo è anche il capitano del Milan. Il suo rendimento in questa stagione sta lasciando un po’ a desiderare e quindi da tempo si parla del suo futuro e della possibile cessione che potrebbe portare un gruzzoletto importante in casa rossonera.

Il futuro di Theo Hernandez è un argomento all’ordine del giorno nell’ambiente Milan. Tra certezze e polemiche si sta delinendo una linea molto chiara che riguarda il campione francese.

Calciomercato Milan: cessione Theo Hernandez

Il nome di Theo Hernandez è sempre uno dei più discussi in casa Milan. Da inizio stagione il suo rendimento agli ordini di Paulo Fonseca non è stato ottimale. Ha sbagliato molte partite, non riesce più a essere determinante come lo era fino alla passata stagione e per questo si è iniziato a parlare di possibili “mal di pancia”.

Il Milan non preclude nessuna mossa di mercato per il futuro e anche per Theo Hernandez potrebbero spalancarsi le porte dell’addio qualora arriveranno offerte importanti.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Milan pensa alla cessione di Theo Hernandez: si sta parlando anche di rinnovo ma la situazione è in bilico.

Futuro Theo Hernandez: un infortunio cambia tutto

Il Milan ragiona sul futuro di Theo Hernandez e prenderà una decisione entro fine stagione. Da tempo si parla del rinnovo del suo contratto con i rossoneri e della possibilità di prolungare ancora questa storia d’amore iniziata con Paolo Maldini che lo volle fortemente in rossonero.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, il Manchester United è piombato sulle tracce di Theo Hernandez. Dopo l’ennesimo e sfortunato infortunio occorso a Shaw e con il ruolo occupato attualmente da Malacia, i Red Devils vorrebbero puntare su un top player mondiale.

Il Milan non chiude le porte alla cessione di Theo Hernandez ma servono 60 milioni. Soldi che il Manchester United sicuramente può spendere ma tutto dipenderà anche dalla stagione attuale e dal piazzamento finale, perché i campioni come Theo hanno intenzione di essere sempre protagonisti in Europa.

Futuro Theo Hernandez: possibile rinnovo con il Milan

Come detto, la situazione di Theo Hernandez è in bilico e in continuo divenire. Il suo futuro potrebbe cambiare da un momento all’altro e per questo motivo non è da escludere neppure l’ipotesi rinnovo di contratto di cui si parla ormai da mesi.

“Due mesi fa abbiamo cominciato le trattative, posso dire che siamo messi bene“, ha sottolineato Geoffrey Moncada ieri a margine della presentazione della maglia speciale per i 125 anni del Milan sulle trattative per il rinnovo di Theo Hernandez.