Milan, Theo Hernandez ceduto: è il primo della lista

Non arrivano notizie positive per quanto riguarda il mercato del Milan e il futuro di giocatori considerati beniamini e leader come Theo Hernandez.

Può lasciare il Milan Theo Hernandez e non è l’unico giocatore che è finito nel mirino di club importanti. Ci sono alcuni calciatori della rosa rossonera che potrebbero essere considerati ormai tra quelli alla fine di un ciclo e dalle loro cessioni che la società potrebbe ripartire con un nuovo progetto.

Theo Hernandez può lasciare il Milan per firmare con un altro club in Europa. Si accende il mercato attorno al campione francese che è pronto a dare una svolta ulteriore alla propria carriera. Ora ci sono delle novità che arrivano proprio in merito alla scelta fatta da una big con l’allenatore che ha fatto il suo nome subito.

Calciomercato: Theo Hernandez lascia il Milan

E’ certo che l’interesse per Theo Hernandez c’è da parte di tantissimi club ormai e che da un momento all’altro potrebbe accadere qualcosa di davvero importante.

Ruben Amorim, nuovo allenatore del Manchester United, ha intenzione di costruire un progetto ben preciso con il club inglese che da troppi anni ormai vive nell’ombra del Manchester City e delle altre storiche rivali. Un club così vincente della storia del campionato inglese è pronto a rimettersi in gioco e a farlo al comando ora è proprio il giovane allenatore portoghese.

Lui ha già individuato degli obiettivi ben precisi per la prossima sessione di calciomercato estiva dove vorrà andare a rinforzarsi e tra questi ci sarebbero diversi giocatori che interessano o addirittura giocano proprio con i club di Serie A. Su tutti c’è proprio Theo Hernandez del Milan che il Manchester United vuole pre accontentare il proprio allenatore.

E’ stata fatta una lista e da lì sembra non ci siano grosse possibilità di sfuggire. Per questo motivo che i prossimi mesi saranno già decisivi considerando anche che al momento Theo Hernandez non ha firmato un rinnovo con il Milan e il Manchester United è pronto ad approfittarne come un vero avvoltoio.

Ormai non è più un segreto perché Amorim vuole comprare Theo Hernandez al Manchester United e ha segnato il suo nome tra i primi nella lista di giocatori che l’allenatore portoghese ha chiesto alla società dei Red Devils di andare a prendere per iniziare un nuovo progetto.