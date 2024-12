Fonseca lo fa fuori, addio Milan a gennaio: va in una big italiana

Il calciomercato del Milan a gennaio potrebbe riservare grosse sorprese: Paulo Fonseca è pronto a cambiare tutto.

I rossoneri sono in un momento delicatissimo della stagione perché ci sono grossi rischi che si possa restare fuori dalla Champions League per la prossima stagione. Al momento i risultati non sono per niente soddisfacenti e per questo motivo anche Paulo Fonseca è sempre in bilico. L’allenatore portoghese ora non vuole più perdonare nessun errore e anche dopo l’ultima partita contro la Stella Rossa ha mostrato tutto il suo dissenso nei confronti della squadra.

Il futuro del Milan dipende dalle mosse di calciomercato che ci saranno a gennaio, sia in entrata che in uscita: e potrebbero esserci delle sorprese.

Calciomercato Milan: Fonseca lo fa fuori

Il Milan ha ambizioni e obiettivi molto importanti per il futuro ma per arrivarci dovrà sudare parecchio, visto che la prima parte di stagione non è andata assolutamente come si sperava. La situazione è in costante cambiamento e i risultati non sono all’altezza delle aspettative.

Paulo Fonseca ha già cambiato le carte in tavola per il Milan, seguendo solo le sue idee tattiche e il lavoro dei calciatori e per questo ha deciso di “far fuori” più di un titolare nell’arco della stagione fino a questo momento.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Milan a gennaio cederà uno dei pilastri della rosa: può restare in Serie A.

Mercato Milan, scontento con Fonseca: addio a gennaio

Paulo Fonseca ha le idee molto chiare su come allenare il Milan e su come provare a migliorare la squadra dopo la prima parte di stagione che non è stata per niente soddisfacente e sicuramente lontana da ogni aspettativa. Il Milan non è in lotta per lo Scudetto e probabilmente non riuscirà a entrare nella bagarre delle prime della classifica, ma rischia addirittura di restare fuori dalle prime quattro posizioni.

Fonseca ha fatto fuori Fikayo Tomori: non è più titolare come negli anni scorsi perché il suo rendimento è nettamente calato rispetto al passato. Il calciatore non è per niente contento di come sta andando la stagione e per questo motivo a gennaio valuta l’addio.

Secondo quanto riferisce Nicolò Schira, infatti, Tomori e il Milan si incontreranno a breve per capire il futuro: a gennaio la sua cessione può aprire scenari importanti.

Tomori nel mirino di Napoli e Juventus

Fikayo Tomori lascia il Milan? Il difensore inglese ha perso posizioni nelle gerarchie di Paulo Fonseca che ora ha scelto la coppia Gabbia-Thiaw per affrontare il resto della stagione e l’ex Chelsea è solo l’alternativa, insieme a Pavlovic.

A gennaio Tomori può lasciare il Milan e possono aprirsi due strade importanti in Serie A. Napoli e Juventus sono alla ricerca di un nuovo difensore centrale e l’occasione Tomori potrebbe essere molto ghiotta. Ha il contratto in scadenza nel 2027 e per circa 20 milioni il Milan lo cederebbe.