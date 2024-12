Milan, scoppia il caso Theo Hernandez: richiesta folle del giocatore

Clamoroso quello che sta accadendo in casa Milan con il caso Theo Hernandez e ora la situazione si fa sempre più complicata e può portare ad un problema serio.

Colpo di scena che riguarda la vicenda Theo Hernandez che ora non se la sta passando per niente bene in questa stagione nuova con il Milan sia in campo ma anche fuori nella vita privata dopo le clamorose accuse che sarebbero arrivate nei suoi confronti. Adesso però la situazione sembra si stia assestando fuori, ma in campo e con il Milan le cose non vanno benissimo.

Al momento si parla di quella che può essere una grande esclusione di Theo Hernandez dalla prossima partita con il Milan dopo quello che è accaduto con Fonseca ancora una volta, è da inizio di stagione che tra i due ci sarebbero dei problemi interni.

C’è una nuova notizia che arriva per quanto riguarda quello che può essere il futuro di Theo Hernandez che ora dovrà dare una risposta definitiva al Milan per quanto riguarda quella che sarà la scelta in vista dei prossimi anni. In questo momento il giocatore è in scadenza nel 2026 e rischia di dover andare via tra pochi mesi per una cifra bassa.

Milan, caso Theo Hernandez: c’è una brutta notizia

Adesso si complica la situazione di Theo Hernandez con il Milan perché il giocatore francese in questo momento può rappresentare un vero problema per il club rossonero che può anche sacrificarlo andandolo a vendere. Perché ci sono delle nuove notizie che arrivano sul fronte mercato per lui.

La trattativa per il rinnovo di Theo Hernandez con il Milan al momento è bloccata e riguarda quello che può accadere da un momento all’altro. Perché ci sono degli aggiornamenti sulla vicenda che sembra davvero ad un passo dalla rottura totale.

Il giocatore continua ad essere nervoso e creare problemi anche all’allenatore Fonseca che non è felice dei comportamenti di Theo Hernandez. Infatti, il giocatore potrebbe finire in panchina anche nelle prossime partite dopo aver già attraversato ad inizio anno delle bocciature punitive.

Adesso però come confermato da La Gazzetta dello Sport scoppia davvero il caso Theo Hernandez al Milan e le trattative per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026 sono bloccate. Ci sarebbe stata una richiesta folle da parte del giocatore che chiede 8 milioni netti a stagione per firmare e questo lo spinge verso l’addio.