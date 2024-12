Esonero in serata: pronto Sarri, 3 milioni a stagione

Un contratto da tre milioni a stagione, in un biennio, quello che si ipotizza per Maurizio Sarri con esonero in serata.

Perché il club è in enorme difficoltà e si è interrogato sul suo domani. Un domani che vedrebbe Sarri in panchina, a seguito dell’esonero che si consumerebbe stasera.

In più di un’occasione ha manifestato la sua volontà di tornare, nonostante il calcio che non è più come “ai suoi tempi”. Ma lontano dal ruolo di allenatore non ci sa stare il tecnico di Figline che, dopo la parentesi italiana alla Lazio, ha voglia di rimettersi in gioco.

Ritorno Sarri in panchina: può scattare l’esonero

Può scattare l’esonero, stesso in serata, con ritorno di Maurizio Sarri in panchina. Il tecnico di Figline sogna il Napoli in realtà, come unica soluzione in Italia. Altrimenti ha manifestato, in una recente intervista, quella che è la sua idea in merito ad un altro “pentimento” che va oltre il club azzurro.

È risaputo del legame che Maurizio Sarri ha con la città di Napoli, al di là poi della questione legata al “tradimento” per la firma con la Juventus. Ma senza Napoli, è altrove che vorrebbe vivere un’esperienza “bis”, secondo quelli che sono i rumors.

È dall’Inghilterra che svelano il futuro dell’allenatore italiano. Il “Sarri-Ball” non è stato dimenticato, non sponda Londra e Blues, con i londinesi che si sono “sistemati” con Maresca in panchina, che sta brillando eccome vista la posizione da seconda in classifica del Chelsea. Ma in un club dalle altissime ambizioni, vista la ricca proprietà che gestisce le cose finanziarie in Premier League. Si tratta infatti del Newcastle, che permetterebbe a Sarri di tornare ad essere un “bianconero”.

Scelta in panchina: ultimo treno stasera, poi si punterà Sarri

Questa sera il Newcastle rischia di sprofondare, qualora non dovesse trovare la vittoria contro il Leicester, che pure è in una situazione di classifica abbastanza complessa. E allora ecco che subentrano i rumors, dalla Gran Bretagna, sul possibile sostituto. E il primo nome è quello legato a Sarri che, di recente, ha dichiarato che lavorare un solo anno in Inghilterra, lasciando il Chelsea, è stato un errore.

Le cifre dell’ingaggio di Sarri: sarà tra i più pagati

Maurizio Sarri, in Inghilterra, sarà tra gli allenatori italiani più pagati. Perché, di fronte alle possibilità, quella di vedere i tre milioni a stagione, con una cifra immediata anche per i reduci sei mesi di stagione. Insomma, 3 milioni in soli sei mesi qualora dovesse concretizzarsi l’approdo al Newcastle, più altri 3 per la successiva stagione. In un anno e mezzo, a quel punto, sarebbero 6 milioni di euro.