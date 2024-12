Esonero già deciso: per la sostituazione sfida Sarri-Allegri, la scelta

Quale sarà la decisione del club sul prosismo allenatore? L’esonero, per il mister, è già stato deciso con la società a lavoro per trovare un altro tecnico.

E’ un momento difficile per la stagione del club, che in questo momento si trova in una posizione di classifica particolare. Sono appena sei i punti di vantaggio sulla terzultima per un totale di 15 punti raccolti in 14 partite.

Ecco perché la direzione sportiva ha iniziato a sondare il mercato degli allenatori svincolati, in cerca di una panchina in questa stagione. In lizza per un posto anche Sarri e Allegri che, tra quelli italiani, sono i migliori in circolazione.

Ritorno in pista per i due allenatori d’esperienza del campionato italiano, come Sarri ed Allegri.

In attesa di una proposta dalla Serie A, entrambi sono finiti nel mirino di squadre straniere. Adesso c’è una sfida in atto per chi dovrà prendere il posto dell’allenatore che stato già scaricato dalla piazza.

Non ci sono margini per ricucire un rapporto che è ai minimi termini. L’esonero può porre fine all’esperienza in Premier del mister che può essere sostituito da Sarri o Allegri.

Esonero deciso e ribaltone in panchina, la decisione su Sarri e Allegri

Un’altra sconfitta per il West Ham, dopo il pesante ko contro l’Arsenal per 5 a 2. La squadra inglese, infatti, nel turno infrasettimanale è caduta sotto i colpi del Leicester che ha portato a casa i tre punti con una vittoria netta e schiacciante, per 3 a 1.

Un risultato negativo, l’ennesimo di questo inizio di stagione per gli Hammers che hanno messo in discussione il proprio allenatore Julian Lopetegui che adesso rischia l’esonero.

Al tecnico spagnolo sarà data un’ultima possibilità contro il Wolverhampton, nel Monday Night del 9 dicembre. Intanto, la società ha già iniziato a sondare il mercato ed ha messo nel mirino Sarri, Allegri ed altri allenatori che possono subentrare a Lopetegui al West Ham, ecco i dettagli.

Nuovo allenatore West Ham: Sarri e Allegri si candidano

Ufficilamente non è ancora iniziata la caccia al prossimo allenatore del West Ham. Nel monday match del 9 dicembre, fra gli Hammers e i Wolves, arriverà la decisione finale da parte della società che, in caso di ennesimo risultato negativo, potrebbe esonerare l’allenatore Julian Lopetegui, che fino a questo momento ha deluso e non poco la dirigenza inglese.

Intanto, già iniziano a circolare i nomi dei successori. Le prossime settimane saranno decisive per il futuro del tecnico ex Real Madrid, che non ha iniziato bene la sua avventura in Premier.

In caso di esonero, la società è pronta a puntare su un big. In lizza, infatti, secondo quanto riportato da fichajes.net, oltre agli italiani Sarri ed Allegri, candidati per la panchina del West Ham, ci sono anche: Terzic, Graham Potter, Schmidt, Conceicao, Matthias Jaissle e Kasper Hjulmand.