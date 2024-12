Esonero Fonseca, rispunta l’ombra di Pioli: cambia il futuro

Il Milan di Paulo Fonseca vive un periodo estremamente complicato perché il tecnico non è felice dell’atteggiamento della sua squadra.

La rosa rossonera era stata costruita per vincere, per fare bene in Serie A e in Champions League ma fino a questo momento sono state disattese le aspettative. Paulo Fonseca ha provato a dare il meglio di sé per risollevare la squadra dopo la stagione scorsa che non ha accontentato nessuno e ora ci sono enormi rischi verso il futuro.

L’insofferenza di Paulo Fonseca è una certezza ora al Milan: ha criticato aspramente i calciatori e ora rischia l’esonero ancora di più rispetto al passato.