Serie A, ultimatum all’allenatore: esonero deciso

Il deludente rendimento della squadra potrebbe portare la società a prendere una decisione importante in vista del proseguo della stagione.

Stando alle ultime notizie, infatti, se le cose non dovessero cambiare a stretto giro, o meglio, a partire direttamente dalla prossima giornata di campionato, il club potrebbe seriamente optare per l’esonero dell’allenatore, che nel corso di questo inizio di campionato ha già rischiato di essere messo all’uscio della porta in diverse occasioni.

L’impressione, però, è che questa sia davvero l’ultima possibilità, considerato il fatto che un risultato diverso dalla vittoria potrebbe quasi costringere la dirigenza ad esonerarlo, perché non potrebbe essere altrimenti.

Ultimatum all’allenatore: rischia l’esonero

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in tutti i campionati europei, soprattutto in Serie A, dove nel prossimo weekend di campionato potrebbe saltare la quinta panchina della stagione, dopo le due della Roma, quella del Lecce e del Genoa.

La dirigenza non vorrebbe arrivare a tanto, ma il deludente rendimento della squadra l’avrebbe messa difronte ad un bivio piuttosto delicato, anche perché se si dovesse continuare così c’è il serio rischio di mandare all’area una stagione intera. La speranza è che la svolta possa arrivare già nel prossimo weekend di campionato, che per un certo verso potrebbe diventare decisivo anche in negativo visto che in caso di sconfitta, o comunque non vittoria, la società potrebbe optare per l’esonero dell’allenatore, che oramai non ha altra via di scampo.

Stando dunque a quanto riportato questa mattina dai colleghi di Tuttosport, le strade del Torino e di Paolo Vanoli potrebbero separarsi a stretto giro se le cose dalle parti del stadio Grande Olimpico di Torino non dovessero cambiare. All’ex Venezia Urbano Cairo ha inviato un ultimatum piuttosto chiaro, con l’allenatore che l’ha recepito forte e chiaro, come confermano anche le dichiarazioni rilasciate ieri in conferenza stampa.

Esonero dopo la prossima partita di Serie A

Paolo Vanoli si gioca il futuro sulla panchina del Torino nel prossimo weekend di campionato. Arrivato tra tante aspettative, che per un certo verso aveva anche rispettato grazie ad un inizio di stagione praticamente perfetto, l’allenatore granata ha piano piano perso terreno (e giocatori) facendo sprofondare la squadra in zone di classifica che non le competerebbero.

Questo ha fatto andare su tutte le furie ambiente e proprietà, che gli ha chiesto una scossa immediata per evitare di peggiorare ulteriormente la situazione della squadra ma anche la sua. Stando dunque a quanto riportato questa mattina da Tuttosport, qualsiasi risultato che non sia la vittoria contro l’Empoli potrebbe costare l’esonero a Paolo Vanoli. Un sostituto al momento non esisterebbe, motivo per il quale Cairo spera in un buon risultato contro i toscani, ma in caso di pareggio o sconfitta il numero uno granata non potrebbe fare diversamente, anche perché c’è il serio rischio di mandare all’area un’intera stagione.