Altro esonero in Italia, è questione di ore: scelto il sostituto

Il deludente rendimento che sta avendo la squadra potrebbe portare la dirigenza a prendere presto una decisione importante.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’ultima sconfitta in campionato avrebbe ulteriormente aggravato la posizione in panchina dell’allenatore, oramai prossimo all’esonero. Solo una vittoria nel prossimo weekend potrebbe salvarlo, e forse neanche, visto e considerato che il club si sarebbe già iniziato a muovere di conseguenza cercando, ed individuando, il profilo col quale andare a sostituirlo.

Per il momento, comunque, ancora nessuna decisione ufficiale sarebbe stata presa, ma l’impressione è che si tratti essere alla fine di una mera questione di ore.

Altro esonero in Italia: decisione presa

Nelle prossime ore potrebbe saltare l’ennesima panchina italiana di questo inizio di stagione. La società potrebbe infatti presto riunirsi per decidere il futuro dell’allenatore, che sembrerebbe essere oramai segnato a dirla tutta.

La brutta sconfitta nell’ultimo weekend di campionato è come se avesse fatto perdere la pazienza ad ambiente e proprietà, che a questo punto non starebbe aspettando altro che la prossima partita per procedere con l’esonero del tecnico. Salvare la panchina arrivato a questo punto è pressoché impossibile, ma con una vittoria l’allenatore potrebbe quantomeno rimandare di una settimana il compiersi del suo crudele destino, anche se forse neanche i tre punti potrebbero far cambiare idea alla dirigenza.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di TuttoC.com, la SPAL starebbe seriamente pensando di esonerare Andrea Dossena, in carica dallo scorso giugno. Nonostante ci fossero tutto i presupposti per una stagione da protagonista in Serie C, la formazione di Ferrara ha fino a questo momento deluso ogni sorta di aspettativa, con l’allenatore italiano che potrebbe essere colui il quale ne pagherà le conseguenze. Al momento, comunque, Tacopina e dirigenza non avrebbero ancora preso una decisione definitiva in merito a questo delicato argomento, ma il fatto che si sono già messi alla ricerca di un sostituto lascia intendere come andranno a finire le cose.

Cambio in panchina: scelto anche il nuovo allenatore

Andrea Dossena ha oramai le ore contate alla guida della SPAL. Solo una vittoria nella prossima giornata di Serie C potrebbe salvargli la panchina, anche se alla fine i 3 punti, come anticipato, potrebbero addirittura non risultare essere abbastanza, visto che la dirigenza degli Estensi avrebbe addirittura anche già individuato con chi andare a sostituire l’allenatore italiano.

Stando a quanto riportato dai colleghi di TuttoC.com, infatti, in caso di esonero di Andrea Dossena la SPAL potrebbe puntare su Simone Banchieri, grande conoscitore della categoria e reduce dall’ultima stagione alla guida della Vis Pesaro, squadra con la quale riuscì ad ottenere una salvezza insperata.