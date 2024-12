Serie A, esonero dopo la partita: in panchina torna Tudor

Il prossimo weekend di Serie A potrebbe mettere la dirigenza difronte ad una decisione importante in vista del proseguo della stagione.

Stando alle ultime notizie, infatti, se le cose non dovessero andare per il verso giusto, o meglio, se la squadra non dovesse vincere l’importante scontro diretto che l’aspetta, l’allenatore potrebbe essere esonerato. A confermare questo scenario non solo le notizie trapelate in giornata dal centro sportivo, ma anche il fatto che la società si sarebbe già iniziata a muovere di conseguenza individuando in Igor Tudor il possibile sostituto del tecnico.

Ogni discorso è dunque rinviato a lunedì, con squadra ed allenatore che faranno però il possibile per cercare di dare una svolta a questa stagione.

Nuovo esonero in Serie A: verrà ufficializzato dopo la partita

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in tutti i campionati mondiali ed europei, soprattutto in Serie A, dove nei prossimi giorni potrebbe saltare la quinta panchina della stagione.

La speranza è che ovviamente una decisione così drastica possa non essere presa, anche perché sennò significherebbe aver totalmente fallito la programmazione la scorsa estate, ma a quanto pare non si potrebbe fare altrimenti, soprattutto se la squadra dovesse perdere ancora una volta in campionato. Al momento la dirigenza non avrebbe ancora preso una decisione definitiva, ma l’impressione è che il futuro dell’allenatore in panchina dipenderà molto dal risultato nel prossimo weekend di Serie A.

Stando alle ultime notizie, infatti, se non dovesse arrivare la vittoria nello scontro diretto per la salvezza contro il Lecce di Marco Giampaolo, il Monza potrebbe decidere di esonerare Alessandro Nesta, uomo fidato di Adriano Galliani ma che in questo inizio di stagione non avrebbe rispettato i pronostici. Ad oggi, infatti, la formazione brianzola è penultima in classifica a 2 punti dalla salvezza, che rischiano però di diventare di più se le cose non dovessero cambiare a stretto giro.

Scelto il nuovo allenatore: sarà Tudor

Dopo le due della Roma, quella del Lecce e quella del Genoa, in questa stagione di Serie A potrebbe saltare anche la panchina del Monza (in attesa di quella del Verona). Alessandro Nesta rischia l’esonero se la sua squadra non dovesse vincere lo scontro diretto per la salvezza contro il Lecce, reduce fra le altre cose dalla disastrosa trasferta di Roma.

L’ex giocatore di Milan e Lazio non ha altra soluzione che i tre punti per salvare la propria posizione, con il Monza che nel frattempo starebbe valutando con chi andarlo a sostituire. Al momento nulla di ufficiale, né tantomeno ufficioso, ma tra i nomi disponibili sulla lista riportata dai colleghi di Transfermarkt, quello di Igor Tudor sembrerebbe essere quello che faccia al caso dei brianzoli, per motivi tecnici, d’esperienza ma anche economico. Di alternative di livello ce ne sarebbero, ma a quel punto spetta alla proprietà decidere. Staremo a vedere.