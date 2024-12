Esonero in arrivo: cambio in Italia, scelto il nuovo allenatore

Ribaltone sulla panchina del club italiano: adesso non ci sono più dubbi. Sono ore decisive per l’esonero del tecnico, che paga i pessimi risultati. Già scelto il prossimo allenatore, ecco tutti i dettagli.

Quale tecnico non mangerà il famoso panettone di Natale?

E’ tutto pronto, infatti, per l’esonero in Serie C con l’addio anticipato del tecnico della Lucchese Gorgone, che paga i pessimi risultati ottenuti fino a questo momento.

La società toscana ha deciso di intervenire per tentare di salvare la stagione, che si sta rivelando più complicata del solito. E così, dopo il ritorno di Ezio Capuano sulla panchina del Trapani, un altro club di Serie C si prepara a prendere un altro allenatore.

Esonero in Serie C, arriva la svolta per la Lucchese: cambiano allenatore, è in arrivo Leonardo Colucci

E’ tutto pronto per l’esonero dell’allenatore della Lucchese Giorgio Gorgone. L’ex tecnico della Primavera del Frosinone, dopo l’ultima sconfitta in campionato contro l’Arezzo, è stato messo in discussione dalla piazza e dalla società toscana che è pronta a silurarlo.

I dirigenti, secondo le ultime informazioni raccolte dal giornalista Alfredo Pedullà, hanno già scelto il nome del successore con la società pronta a nominare come nuovo allenatore della Lucchese Leonardo Colucci. L’ex tecnico della Spal, è pronto a tornare in panchina per tentare di salvare la stagione del club toscano che è attualmente al sedicesimo posto in classiica nel girone A di Serie C, con 17 punti in 18 partite.