Esonero per l’ex Napoli: al suo posto Eziolino Capuano

Colpo di scena, dopo l’addio al Foggia arriva la grande occasione per Eziolino Capuano che subentra così all’ex Napoli.

La notizia dell’esonero è arrivata nel corso di questo pomeriggio, con la scelta fatta sull’ex Napoli. L’ex centrale difensivo del Napoli, tra quelli che hanno giocato in uno dei primissimi Napoli in Europa, ottenendo uno dei migliori risultati nella storia dei partenopei in Champions League, sarà dunque esonerato con il sostituto che porta al nome di Ezio Capuano.

Per quanto riguarda l’allenatore che sognava un posto tra la Serie A e la Serie B, in una delle interviste recenti rilasciate, alla fine sarà pronto alla sua terza avventura in questa stagione. La notizia, nel corso del pomeriggio, è stata riportata dall’esperto di calciomercato, il giornalista Nicolò Schira.

Esonero per l’ex Napoli: fatale l’ultima sconfitta

Fatale l’ultima sconfitta per 1-2 in casa e che spinge la società a prendere dei seri provvedimenti, nell’immediato, sull’allenatore ex Napoli.

In azzurro ha vissuto diversi anni della sua carriera quando, da giocatore, ha toccato vertici importanti tra Serie A e Champions League, considerando anche la Coppa Italia vinta da assoluto protagonista, sotto gestione Walter Mazzarri. All’età di 46 anni sta vivendo la sua carriera da allenatore e la stessa, vede la brusca frenata per l’esonero e le voci sulle quali è coinvolto.

Lo stesso club, che ha come obiettivo la promozione alla categoria superiore, starebbe valutando la sua posizione, secondo quella che è la stessa fonte. Proprio Schira, infatti, ha rivelato che l’esonero che si consumerà al Trapani, porterà alla scelta che riguarda poi, come sostituto, Eziolino Capuano.

Capuano pronto a subentrare: scatta l’esonero sull’ex azzurro

Ad essere esonerato sarà Salvatore Aronica. Questo, stando alle voci che sono circolate in questo pomeriggio dopo la sconfitta in casa del Trapani contro il Benevento. A subentrare a Sasà Aronica sarà un allenatore proveniente proprio dalla Campania, luogo nel quale da calciatore, Salvatore Aronica, ha vissuto la bellezza di 141 presenze, praticamente la maglia più indossata della sua carriera. Al Trapani, dopo le 16 panchine in questa Serie C e con una media punti di 1,53, è verso il licenziamento. L’esonero arriverebbe per lo scarso rendimento con le sole sei vittorie, i cinque pareggi e le cinque sconfitte a Trapani.

Ultime su Capuano: occasione per la Serie B

La Serie B può conquistarsela da solo, partendo dal Trapani. In un progetto ambizioso, vedendo a Trapani l’occasione di portare il club in Serie B per poi tenerselo stretto, nella sua prima vera occasione nel campionato cadetto e dunque, ad alti livelli. Una panchina in un campionato importante che sente di meritare Eziolino Capuano.