Eziolino Capuano pronto a firmare: prima grande occasione in Italia

“Personaggio social” dal quale vuole distaccarsi, perché il curriculum parla per sé, dice lo stesso Eziolino Capuano.

Un curriculum che potrebbe portarlo, dopo la vicenda passata al Foggia, ad uno dei club storici italiani e che potrebbe permettere il grande salto, che definisce “sogno”, lo stesso Ezio Capuano.

Il tecnico campano è legatissimo ad un posto e sognerebbe di allenare per la squadra di quella città, come dichiarato nel corso dell’ultima intervista rilasciata.

Eziolino Capuano pronto al ritorno immediato: il suo annuncio

In diverse uscite, Eziolino Capuano ha dimostrato di essere un allenatore che per certi versi è protagonista di video divenuti poi virali. “Preso di mira” anche dalla divertente trasmissione in onda su Tv8, per quanto riguarda il programma della Gialappa’s Band, di recente, è tornato a parlare Eziolino Capuano che, da allenatore libero, ha dichiarato apertamente di essere pronto alla firma.

Si è letteralmente offerto ad un club che, ad alti livelli potrebbe cambiare guida tecnica per il futuro, considerando gli alti e i bassi in questa stagione, che hanno già portato diversi scossoni.

Si tratta della Salernitana, squadra della quale è legatissimo, considerando che è nato proprio a Salerno. Allenare la Salernitana, per lui, sarebbe un sogno. E chissà che non possa capitare nel futuro, per Capuano, che ne ha parlato ai microfoni di Tuttob.com, di ritrovarsi proprio a Salerno.

L’intervista di Capuano: pronto per la grande occasione

Dopo quanto vissuto a Foggia potrebbe alzare l’asticella Eziolino Capuano, allenatore che sogna categorie maggiori. E pensa di meritarsi un posto almeno in Serie B, per quanto dichiarato sul suo sogno di allenare la Salernitana: “Ormai ho un’età abbastanza matura, ho avuto anche un comportamento a Foggia dove ho lasciato tutto per una questione di etica e dignità. Ho avuto alcune proposte che non mi convincevano. Io aspetto la Serie B, altrimenti posso anche stare fermo. Per quanto ho fatto ad esempio col Taranto, mi sarei aspettato una chiamata importantissima, ma questo sottolinea come nel calcio non esista la meritocrazia. Salernitana? Ho sempre desiderato allenarla e fino a che sarà allenatore, rincorrerò questo sogno”.

Capuano si distacca dai social: “Il “personaggio” offusca le mie qualità”

Parla così di quello che è il legame mai avuto con i social, Eziolino Capuano: “Non ho i social, solo WhatsApp. Sono contro i social che da un lato hanno permesso a me stesso di avere una notorietà notevolissima, ma dall’altro ha offuscato le mie potenzialità da allenatore. Sarò sempre me stesso, sia nella vita, che nel lavoro. Non pensi che la notorietà del mio personaggio mi faccia troppo piacere”.