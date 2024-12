Sentenza ufficiale: l’ex CT condannato a 20 anni di carcere

La notizia era nell’aria, ma nelle ultime ore è anche arrivata la comunicazione definitiva della sentenza del Tribunale.

L’ex CT è stato infatti ritenuto colpevole di tutti i capi d’accusa a lui imputati, con la condanna che prevede la sua detenzione per i prossimi 20 anni. Ovviamente i legali sono già al lavoro per cercare di cambiare questa orribile sentenza che difatti ha segnato la fine della carriera nel mondo del calcio per l’allenatore.

L’impressione è che nonostante tutto difficilmente si riuscirà a trovare una soluzione a questa faccenda, anche perché le prove sono talmente schiaccianti che l’ex commissario tecnico non può fare altro che accettare in silenzio il suo (crudele) destino.

20 anni di carcere per l’ex CT

L’allenatore si è visto spezzare con la sua carriera con l’ultima sentenza del Tribunale, ed il tutto solo ed unicamente per colpa sua. L’ex CT della Nazionale pagherà per gli errori commessi in passato, e lo farà nei prossimi 20 anni in una cella di un carcere pensando a come sarebbe potuta andare diversamente la sua avventura nel mondo del calcio se si fosse comportato diversamente.

Avere dei ripensamenti adesso è troppo tardi, anche perché ci avrebbe potuto pensare prima di fare quello per il quale alla fine è stato poi condannato. La faccenda, comunque, sembrerebbe coinvolgere ancora più persone nei confronti delle quali le autorità competenti hanno da poco fatto partire tutte le indagini del caso. Questo scandalo, dunque, potrebbe avere un raggio d’azione molto più ampio rispetto a quello che si credeva.

Nel frattempo, comunque, la prima pulizia è stata fatta, con l’ex CT della Cina Li Tie che è stato condannato a 20 anni di carcere dopo che lui stesso, all’inizio del 2024, si era dichiarato colpevole di tutti i capi d’accusa che poi sono stati confermati dal Tribunale e tramutati in una sentenza che segnerà per sempre la storia del calcio cinese ed asiatico. A riportare la notizia l’agenzia di stampa ANSA.

L’ex CT finisce in carcere: la condanna

L’ex CT della Cine Li Tie dovrà passare i prossimi 20 anni della sua vita in carcere. È questa la sentenza che il Tribunale ha emanato dopo il primo e lungo processo che ha visto l’allenatore cinese essere protagonista in negativo.

Ma di cosa è stato condannato l’asiatico? Di corruzione. Lo stesso Li Tie, ad inizio 2024, si era dichiarato colpevole di questo gravissimo reato in Cina, ammettendo di aver ricevuto più di 10 milioni di euro in tangenti per truccare le partite della sua Nazionale. E pensare che comunque Lie, anche da calciatore, ha avuto una carriera piuttosto onesta, girovagando in Premier League con le maglie di Everton e Sheffield United.