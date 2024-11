Niente Serie A, finisce in carcere: è stato condannato a 2 anni

Nel corso di queste settimane il suo nome è stato con insistenza accostato alla Serie A, ma i piani del giocatore sarebbero stati drasticamente cambiati.

Stando alle ultime notizie, infatti, svincolato da giugno, l’attaccante prima di due anni non tornerà a calcare nessun campo di gioco, se non quello dei penitenziari, in quanto è stato proprio recentemente condannato a due anni di carcere. Il calciatore era già da tempo al centro di delicate questioni giudiziarie, che a furia di accumularsi sono diventate più grandi di lui e dei suoi stessi avvocati, che all’ultima udienza si sono dovuti arrendere a tutte le prove che sono state mosse contro il loro, oramai inerme, assistito.

Niente Serie A: l’attaccante è stato condannato a 2 anni di carcere

E pensare che nel corso di questa stagione avrebbe potuto gonfiare le reti di Serie A con la maglia di una delle squadre più importanti e storiche del campionato italiano. Per un motivo o per un altro, alla fine, non si è fatto più nulla, ed a posteriori viene da dire menomale, anche perché sennò la squadra si sarebbe ritrovata senza uno dei suoi giocatori.

L’attaccante, svincolato da giugno dopo l’ultima esperienza in carriera in Francia, si ritrova infatti adesso a dover passare i prossimi anni della sua vita in carcere per una serie di reati dei quali è stato ritenuto colpevole. Già da tempo in contrasto con la giustizia, avvocati ed il diretto interessato si sono dovuti arrendere nel corso dell’ultima udienza, quando il giudice ha pronunciato la sentenza che famigliari, tifosi ed il calciatore stesso non avrebbero mai voluto ascoltare.

Stando infatti a quanto riportato da RMC Sport, l’ex obiettivo del Genoa Wissam Ben Yedder è stato condannato a 2 anni di carcere con sospensione della pena per violenza sessuale, oltraggio a pubblico ufficiale e guida in stato di ebrezza. Insomma, non il migliore dei modi per decidere di mettere fine alla propria carriera.

L’attaccante è finito in carcere: condanna e multe

Da quando ha smesso di giocare per via della fine del contratto con il Monaco Wissam Ben Yedder non se la sta decisamente passando bene. Stando infatti a quanto riportato da RMC Sport, l’attaccante franco-algerino è stato condannato a due anni di carcere per violenza sessuale, oltraggio a pubblico ufficiale e guida in stato di ebrezza, lui che recentemente, davanti ad una giuria, aveva ammesso di essere dipendente dall’alcol.

Non nuovo a situazioni del genere, a differenza della prima volta la giura in questa “non ha avuto pietà” di Ben Yedder, che oltre agli anni di carcere, dovrà anche sostenere una serie di pene pecuniarie, come ad esempio i 6.500 euro da versare nelle casse della vittima delle violenze, 5.000 per i danni morali e 1.500 per le spese giudiziarie. 5.000 all’agente per essersi rifiutato di obbedirlo, ed in più dovrà osservare un periodo di terapia tutto a sue spese.