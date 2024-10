Serie A: arriva Ben Yedder da svincolato, sta firmando

Ancora senza squadra dopo l’ultima esperienza in carriera al Monaco, Wissam Ben Yedder sembrerebbe essere pronto a rimettersi in gioco.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’attaccante franco-algerino potrebbe ripartire subito dalla Serie A, considerati i fitti contatti andati scena fra le parti nelle scorse ore. Il club italiano avrebbe mostrato tutto il suo interesse nei confronti dell’attaccante 1990, ma per entrare nel vivo della trattativa ci sarebbero prima di risolvere una serie di situazioni extra campo.

L’impressione, comunque, è che la strada intrapresa sia quella giusta, e che già le prossime settimane, se non addirittura giorni, potrebbero risultare essere decisive per il futuro di Ben Yedder.

Ben Yedder subito in Serie A: svelato dove giocherà

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Wissam Ben Yedder, ancora senza squadra dopo la scadenza del suo contratto con il Monaco, squadra con la quale ha giocato 164 partite e realizzato 98 gol.

Un attaccante del genere, se oggi è ancora libero, è solo per le questioni extra campo che forse troppo spesso ne hanno tormentato la carriera. Il prossimo 12 novembre, però, si farà chiarezza anche su queste cose, che permetteranno (si spera) al franco-algerino di tornare regolarmente in campo. Ed è proprio per questo motivo che su Ben Yedder si sarebbe iniziata a muovere una società di Serie A, alla ricerca di un profilo di qualità ed esperienza, proprio come il classe 1990, con il quale andare a completare una volta e per tutte il proprio reparto offensivo, afflitto in questo inizio stagione da diversi infortuni importanti.

Stando dunque a quanto riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport, nonostante in questi giorni sia trapelato con insistenza il nome di Mario Balotelli, il Genoa sarebbe in realtà sulle tracce di Wissam Ben Yedder, che dal canto suo avrebbe anche già aperto alla possibilità di diventare un nuovo giocatore del Grifone.

Ben Yedder sta firmando, ma potrebbe non essere l’unico

Il Genoa potrebbe fare sul serio per Wissam Ben Yedder, ma solo a partire dal 12 novembre, quando verranno risolte una volta e per tutte le situazioni giudiziarie che vedono coinvolto l’ex attaccante del Monaco. Per rimanere con un cero in mano, però, la dirigenza del Grifone avrebbe iniziato a valutare anche altri profili per il proprio attacco, come ad esempio Mario Balotelli.

L’italiano non sarebbe però l’unica soluzione sulla quale si potrebbe puntare, visto e considerato che il Genoa avrebbe inserito sul proprio taccuino anche i nomi di Adam Ounas, ex Napoli e Crotone in Italia, e Maxim Choupo-Moting, che nei suoi anni al Bayern Monaco ha dimostrato sempre di essere decisivo quando chiamato in causa.