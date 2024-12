Milan, summit Ibra-Fonseca: scelta fatta sull’esonero

La burrascosa stagione del Milan è racchiusa tutto nel momento che sta attraversando nonostante l’importante vittoria sulla Stella Rossa in Champions League.

Ottenuti i tre punti contro i serbi, nel post partita di San Siro Paulo Fonseca si è lasciato andare ad uno sfogo contro i suoi giocatori che ha fatto particolarmente discutere. In seguito a questo, nella giornata di ieri ci si aspettava qualche dirigente del Milan in presenza a Milanello per avere un confronto diretto con squadra ed allenatore che, però, alla fine non c’è stato.

Questo summit è però avvenuto in serata tra lo stesso portoghese e Zlatan Ibrahimovic, che ha deciso cosa farne del suo allenatore.

Il Milan ha deciso cosa farne di Paulo Fonseca

Questi primi mesi alla guida del Milan sono stati per Paulo Fonseca più complicati di quanto effettivamente si potesse immaginare. Prima il cooling break di Roma con Theo e Leao, poi le storie con il portoghese legate alle panchine, i risultati (almeno in campionato) deludenti ed infine l’attacco diretto alla squadra dopo la vittoria in Champions League contro la Stella Rossa.

Insomma, tra il Milan e Paulo Fonseca non sembrerebbe essere sbocciato l’amore, motivo per il quale in queste ore si sarebbe iniziato a parlare anche di esonero per l’ex Lille. O meglio, alcuni colleghi hanno interpretato le recenti dichiarazioni del portoghese come una sorta di suicidio professionale, che avrebbero potuto avere come conseguenza proprio l’allontanamento dalla panchina rossonera. Al momento dalle parti di Casa Milan non sarebbe trapelato ancora nulla in merito, anche se ieri c’è stato un importante vis a vis tra Zlatan Ibrahimovic e lo stesso Paulo Fonseca.

Stando a quanto riportato questa mattina da Tuttosport, in questo incontro non si è parlato di esonero, anche perché non è nelle intenzioni del Milan cacciare il portoghese. Ovvio, se i risultati dovessero ulteriormente peggiorare questa soluzione potrebbe poi prendere quota, ma per il momento la società, rappresentata dal dirigente svedese, ha dato massimo appoggio e manovra d’azione all’allenatore, che si comporterà di conseguenza già a partire dalla prossima giornata.

Milan-Fonseca: linea dura della società

Paulo Fonseca è l’allenatore del Milan, e dopo l’altra sera la società ha deciso di rinnovargli ulteriormente la fiducia. Se il portoghese si è comportato in quel modo nel post partita contro la Stella Rossa un motivo c’è stato, con la dirigenza, rappresentata ieri da Zlatan Ibrahimovic, che ha fatto sapere all’allenatore di poter utilizzare una linea dura su chi non sarà in riga.

E così farà Paulo Fonseca già a partire dalla prossima partita di campionato contro il Genoa, dove bisogna aspettarsi delle esclusioni eccellenti, come quella di Theo Hernandez ad esempio, al quale (e non solo) con ogni probabilità sarà stato rivolto lo sfogo dell’altra sera.