Milan, Pedullà: “Fonseca vuole essere esonerato, il motivo”

Il Milan vince contro la Stella Rossa ma Paulo Fonseca si è scagliato contro la squadra: ora il suo futuro torna a essere in bilico.

Da mesi, ormai, si parla dell’esonero di Fonseca dal Milan visti i risultati non troppo soddisfacenti che stanno arrivando e considerato che lo spogliatoio non sembra seguire pedissequamente le sue idee e la sua filosofia di gioco. Anche dopo la partita di ieri di Champions League c’è stato uno sfogo durissimo che ha dimostrato ancora una volta che il rapporto è incrinato e ci sono poche soluzioni verso il futuro.

Il lavoro di Fonseca con il Milan sta vivendo alti e bassi clamorosi che in alcuni momenti portano risultati positivi e bel gioco e in altri, invece, solo sciagure.

Milan, Fonseca contro tutti: ora l’esonero

Paulo Fonseca non si è amalgamato bene con il Milan, né squadra né dirigenza e lo si nota di settimana in settimana quando in campo e fuori ci sono continuamente delle discussioni pesanti che minano il suo lavoro e soprattutto il futuro della società. Nell’ambiente rossonero nessuno è contento di come sta andando la stagione, tantomeno i tifosi che avrebbero voluto certamente un altro inizio di stagione.

Il futuro di Fonseca al Milan è in bilico sin dalle prime giornate di campionato ma si è sempre deciso di andare avanti, provando a risolvere tutte le questioni internamente, ma così non è stato.

Secondo le ultime notizie, Paulo Fonseca e il Milan si dicono addio: ci sarà l’esonero o addirittura le dimissioni.

Pedullà annuncia l’addio di Fonseca al Milan

Le partite del Milan di Paulo Fonseca sono lo specchio di tutti i problemi che ci sono in casa rossonera. Si è partiti con la querelle Leao-Fonseca, poi rientrata, e ora ci sono molti altri calciatori che non stanno dando il meglio e rischiano di compromettere il futuro della società.

“Sono dichiarazioni di uno che non c’è più, è guerra“, ha detto Alfredo Pedullà a Sportitalia dopo lo sfogo durissimo di Fonseca contro i calciatori e il suo spogliatoio. “Certe cose le doveva dire alla società, deve chiamare Furlani e Ibrahimovic e raccontargli queste cose”.

“Se Fonseca dice queste frasi ci sono due strade: o si vuole dimettere o sta facendo di tutto per farsi esonerare“ ha concluso il giornalista esperto di mercato, di fatto ribadendo che il rapporto tra Fonseca e il Milan è finito.

Fonseca-Milan: c’era l’ombra di Sarri

Il rapporto tra Fonseca e il Milan è ormai incrinato. E il suo addio sembra, ora, solo questione di tempo. Se non andrà via a stagione in corso lo farà al termine della stagione perché non ha trovato il feeling giusto né con i calciatori né con i dirigenti.

“Il Milan aveva pensato a Sarri” – ha svelato Alfredo Pedullà – “ma poi non si è chiuso l’accordo, anche se dal club ovviamente smentiranno, ma è così“. Dunque per il futuro non è da escludere la pista che porterebbe l’ex Napoli, Juventus e Lazio in rossonero.