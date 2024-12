Milan, ‘scontro’ Scaroni-Fonseca: esonero e nuovo allenatore

Il Milan di Paulo Fonseca non riesce a essere performante sempre al top: dopo il KO con l’Atalanta è nato uno scontro con Paolo Scaroni.

I rossoneri hanno ambizioni e obiettivi molto importanti ma in questo momento della stagione ci sono molti alti e bassi che stanno pian piano determinando un futuro ben diverso da quello che si poteva immaginare a inizio stagione. Le difficoltà la stanno facendo da padrona in casa Milan, sia in campionato che in Champions League e per questo motivo i rischi di non arrivare tra le prime quattro in Serie A e almeno agli ottavi in Europa sta diventando un’ossessione.

Il futuro del Milan dipende molto dalle scelte di Paulo Fonseca e da come la squadra reagirà a tutti i dettami tecnico-tattici dell’allenatore per le prossime partite.

Milan, scontro Fonseca-Scaroni: cosa è successo

Il Milan è uscito sconfitto dalla sfida contro l’Atalanta e si è alzato un polverone di polemiche davvero enorme. Paulo Fonseca a fine partita era un fiume in piena, si è scagliato contro l’arbitro La Penna e in generale contro tutta la classe arbitrale perché a suo modo di vedere ci sono stati troppi errori arbitrali nei confronti dei rossoneri.

Lo sfogo di Fonseca è stato pesantissimo e ora rischia una squalifica, oltre che una multa molto salata. Ma non solo: le sue parole hanno anche infastidito Paolo Scaroni che non ha accettato di buon grado il clamore mediatico creato intorno alla squadra.

Secondo le ultime notizie, c’è stato un vero e proprio scontro in casa Milan tra Scaroni e Fonseca.

Scaroni contro Fonseca: prova di esonero

Dopo lo sfogo di Paulo Fonseca si è creato grande caos intorno alla figura degli arbitri e alla classe dirigenziale del calcio italiano. Ora per Fonseca è in arrivo una squalifica che certamente non farà bene al club rossonero che non ha bisogno di ulteriori momenti di subbuglio per tornare a vincere.

Paolo Scaroni si è schierato contro Fonseca dopo Atalanta-Milan. Il presidente rossonero a margine dell’Assemblea di Lega Serie A ha provato a calmare le acque e le polemiche schierandosi dalla parte dell’arbitro La Penna. “Io non opinomai su quello che decidono gli arbitri. Gli arbitri hanno sempre ragione per definizione”.

Fonseca si aspettava un appoggio concreto dalla società dopo lo scontro verbale ma si è trovato solo nella battaglia contro gli errori che spesso sono capitati al Milan. E questo può voler dire solo che tra Fonseca e il Milan l’aria non è freschissima: il suo esonero resta argomento di stretta attualità.

Esonero Fonseca: il prescelto è Terzic

Fonseca al Milan sembra avere sempre le ore contate. Le prossime partite saranno decisive per il suo futuro. Al termine del girone di andata di Serie A mancano solo 4 partite e ne mancano 3 per concludere il girone unico di Champions League: a quel punto verranno tirate le somme e si capirà se Fonseca è a rischio esonero oppure no.

Qualora dovesse esserci l’esonero di Fonseca, il nome scelto dal Milan per il futuro è quello di Edin Terzic. Il giovane allenatore tedesco ma di origini bosniache ha guidato il Borussia Dortmund fino alla finale di Wembley dello scorso anno ed è il profilo adatto per la ricostruzione generale dei rossoneri.