Esonero Fonseca, indizio da Milano: c’è un colpo di scena

Cambia il futuro dell’allenatore del Milan Paulo Fonseca? Il post partita con l’Atalanta ha messo a disagio la dirigenza rossonera che è pronta a prendere provvedimenti.

Tornano a circolare nuove voci riguardo il futuro in panchina di Paulo Fonseca. Il portoghese, che non è mai entrato nelle grazie dei tifosi rossoneri, è finito nel mirino dopo l’ennesimo scontro diretto perso.

In questa prima parte di stagione, contro Lazio, Fiorentina, Inter, Atalanta, Napoli e Juventus, i rossoneri non hanno portato a casa neanche una vittoria. Numeri deludenti che peggiorano la situazione di Fonseca che è sempre più a rischio.

Ecco quando può arrivare l’esonero del portoghese.

Altri problemi per Fonseca al Milan: cosa è successo dopo l’Atalanta

Non si placano le voci sul futuro al Milan di Paulo Fonseca. L’allenatore, infatti, è finito al centro del dibattito dopo le dichiarazioni post partita di Atalanta-Milan. Il tecnico, infatti, si è scagliato contro l’arbitro La Penna che, per il portoghese, avrebbe indirizzato la partita a favore dei bergamaschi.

Accuse pesantissime, quelle di Fonseca, che hanno fatto storcere il naso alla dirigenza rossonera. Infatti, si è già aperto un caso nel mondo arbitrale riguardo queste parole che hanno creato non poche perplessità.

Una caduta di stile, da parte di Fonseca, che è apparso molto teso e agitato. A conferma di quanto la sua posizione al Milan inizi a traballare e non poco.

Atalanta-Milan: lo sfogo di Fonseca crea problemi ai rossoneri

Le dichiarazioni post partita di Paulo Fonseca, che ha attaccato pesantamente l’arbitro La Penna, che ha convalidato la rete di De Ketelaere e che – secondo il tecnico dei rossoneri – avrebbe indirizzato il match a favore dell’Atalanta, hanno scatenato i tifosi e non solo.

Questo il commento del giornalista Giovanni Capuano che attraverso X ha posto il tema al centro del dibattito social.

“Fonseca ha detto delle cose davvero gravi. In un sistema come quello del calcio che non può accettare certe illazioni. Settimana prossima con il Genoa non può sedersi sulla panchina del Milan. Non perché esonerato. Arriveranno dei provvedimenti?”.

Fiducia a tempo per Fonseca

Nonostante le varie voci su Fonseca, la società è pronta a confermlo sulla panchina del Milan. Ovviamente, per le prossime partite servirà qualcosa in più anche perché il rischio di non qualificarsi tra e prime quattro in campionato creerebbe non pochi problemi al bilancio rossonero. Intanto, l’attenzione della squadra è proiettata alla Champions League, alla sfida di mercoledì contro la Stella Rossa, con le condizioni di Pulisic che andranno valutate attentamente.