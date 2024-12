Infortunio Pulisic, è serio: le condizioni e i tempi di recupero

Il Milan perde Christian Pulisic per infortunio: il calciatore americano è uscito quasi in lacrime dal campo e sembra serio.

I rossoneri sono in campo nell’anticipo del venerdì di Serie A contro l’Atalanta di Gasperini, in un grandissimo match che può portare grandissime sorprese per il futuro. L’attaccante americano è stato uno dei migliori del Milan in questa stagione fino a questo momento e la sua potenzialità è quella di poter migliorare ancora e rendersi imprescindibile per Fonseca e per tutto il gruppo rossonero.

Durante la partita contro l’Atalanta, Christian Pulisic è uscito per infortunio e ora le sue condizioni sembrano molto serie: i tifosi del Milan e lo stesso Fonseca sono in grande apprensione per il futuro.

Milan, infortunio Pulisic: cosa è successo

Il primo tempo di Atalanta-Milan è stato avvincente per le azioni eccezionali che ci sono state e l’1-1 siglato da De Ketelaere e Morata ha tenuto tutto in bilico. I rossoneri sono in apprensione per le condizioni di Christian Pulisic che ha dovuto lasciare il campo sul finire del primo tempo.

Dopo uno scontro con Mario Pasalic a centrocampo, Pulisic è rimasto fermo a terra per qualche secondo prima di riprendere il gioco. Poi dopo qualche minuto di prova ha dovuto mollare e ha chiesto il cambio.

Al minuto 38 di Atalanta-Milan, Christian Pulisic è uscito per infortunio: al suo posto è entrato Loftus-Cheek ma il problema dell’americano sembra essere molto serio.

Infortunio Pulisic: le condizioni

L’infortunio di Christian Pulisic preoccupa il Milan. Il calciatore americano ha lasciato il campo a pochi minuti dalla fine del primo tempo e dal suo volto non sono arrivate buone notizie. L’americano è parso scuro in volto e molto dispiaciuto per quanto accaduto. Il dolore alla caviglia era lancinante per e si è accomodato in panchina con il ghiaccio alla caviglia.

Le condizioni di Pulisic sono da valutare ancora meglio nella giornata di domani. Lo staff medico del Milan è stato prontissimo a curarlo subito per provare a sopperire e a mettere una pezza sul dolore.

Sabato mattina o domenica Pulisic effettuerà gli esami medici per valutare la reale entità dell’infortunio, prima di stabilire l’iter riabilitativo per recuperare il più in fretta possibile.