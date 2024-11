Infortunio Milan, la notizia dalla Nazionale: quali partite salta

È tempo di sosta per le Nazionali ed è chiaramente momento di forte apprensione quando si tratta di infortuni. È il caso anche del Milan.

Nel corso degli ultimi giorni abbiamo visto come situazioni come quelle di Cabal sono proprio quelle che ogni singola squadra vuole evitare. La rottura del crociato del giocatore della Juventus, annunciata ieri, è proprio quel tipo di notizia che nessun club vorrebbe ricevere a prescindere, figurarsi nel corso di una Nazionale quando lo stesso problema fisico è venuto fuori a causa di impegni extra-club e dunque, con beffa per i club stessi.

Il Milan, dopo averlo già perso in campionato, ha spedito uno dei propri calciatori tra i titolarissimi, con la propria Nazionale. Ed è qui che arriva la notizia in merito a quali partite salterà, a causa proprio del suo infortunio, nonostante la convocazione del suo allenatore.

Milan: infortunio e notizia dalla Nazionale

La Nazionale, dopo averlo convocato, ha deciso in comune accordo con il Milan di tenerselo per gli allenamenti, al fine di recuperarlo e averlo poi al 100%. Ma quand’è che salterà i suoi match, a causa dell’infortunio?

Col Milan, nell’ultima partita, è stato messo fuori a casa del suo infortunio, non potendo dare il suo contributo in Cagliari-Milan, partita finita 3-3 con doppietta di Zappa, condannando così il Milan ad allontanarsi ancora di qualche punto dalla lotta ai vertici, nonostante il pareggio consumato tra Inter-Napoli che ha frenato reciprocamente la fuga alle due squadre. Il Milan spera ancora nello Scudetto e per ottenerlo, in rosa, c’è chi sa come si vince.

È infatti il campione d’Europa 2024 del quale si parla perché, il Commissario Tecnico della Spagna, De La Fuente, lo ha ugualmente convocato dopo il trauma cranico subìto a Madrid quando era in campo col Milan. E dopo il trauma cranico non si è più visto in campo, tranne oggi, con la tuta di allenamento della Spagna pronto per il suo primo allenamento vero con il gruppo squadra.

Infortunio Milan: le condizioni dalla Nazionale

Attraverso il social X, sul profilo ufficiale della Federazione della Spagna, Alvaro Morata si è presentato sui campi di allenamento. C’è forte apprensione e c’erano dubbi da parte dei tifosi, sulla gestione proprio di Alvaro Morata, considerando il suo recente infortunio col Milan. La prima partita in programma della Spagna è questo venerdì, per poi giocare la seconda sfida lunedì contro la Svizzera, sempre legata alla Nations League. Morata dunque non era sceso in campo con la Nazionale, oggi in un video si è visto proprio l’attaccante rossonero con la divisa da allenamento in campo, coi compagni di squadra.

Quali partite salta il giocatore?

Dopo il trauma cranico non ha giocato col Milan, adesso è da capire quali partite salterà ancora Morata. Oltre al Cagliari, infatti, potrebbe saltare anche la sfida con la Danimarca, per poi rientrare solo con la Svizzera. Potrebbe infatti partire dalla panchina venerdì, da capire se succederà così o meno e tutto dipende da come risponderà in allenamento lo stesso Morata, che vuole recuperare al 100% per il doppio impegno.