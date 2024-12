Infortunio Juve ed emergenza totale: due centrocampisti in difesa

A dir poco incredibile, se non surreale, la situazione in casa Juventus per il nuovo infortunio che obbliga a cambiamenti ulteriori in difesa.

Due centrocampisti schierati in difesa per la “gioia” degli amanti del Fantacalcio e dei loro fantallenatori che in Juventus-Venezia dovranno vedere quella che è la situazione paradossale e che vede calciatori, con potenziali bonus tra assist e gol, venir schierati in difesa per la condizione attuale in casa Juve.

La scelta sarà di Thiago Motta ed è stata svelata in conferenza stampa quando, alle domande sulla situazione emergenza in difesa, ha deciso di rispondere in maniera netta e chiara su ciò che accadrà da qui in avanti a causa della stessa emergenza dal J-Medical.

Infortunio e Juventus in emergenza: due centrocampisti in difesa

La situazione si è fatta molto complessa per Thiago Motta, a seguito dell’ultimo infortunio. Dopo la rottura del crociato per Bremer e per Cabal, che pure è arrivata in un periodo successivo, adesso l’infortunio che è arrivato nell’ultima giornata di campionato, vede compromesse le scelte dello stesso tecnico italo-brasiliano.

Perché, il problema venuto fuori nei primi minuti di Juventus-Bologna non ha avuto ripercussioni sulla sfida giocata in Champions League, vinta brillantemente dalla Juve contro il Manchester City, ma il recupero in campionato, non ci sarà.

Ad annunciare l’esclusione per infortunio è lo stesso Thiago Motta che, quando ha svelato dell’assenza di Cambiaso per infortunio in Juventus-Venezia, ha spiegato che in difesa potrebbero giocare due centrocampisti. Quasi folle come pensiero ma che, in emergenza, potrebbero spingere la Juventus a vedere questo stravolgimento di idee sulla formazione da schierare.

Chi gioca in difesa? Doppia idea, ma ce n’è anche una terza

A vedere la probabile formazione della Juventus, contro il Venezia, fa strano. Ma la verità è che non ci sono difensori. La linea a 4 è composta da Savona, Kalulu, Gatti e Danilo. Poi nessuno più, neppure in panchina. E allora ecco che Thiago Motta, in conferenza, spiega questa emergenza, con possibilità di vedere due centrocampisti in difesa, senza attingere dalla Juve Next Gen: “Locatelli e McKennie possono giocare in difesa. Abbiamo la soluzione, se dovesse servire, di schierarli in difesa. Sono grandi giocatori, possono fare altri ruoli e fare pure molto bene”.

Spunta l’ipotesi di un nuovo terzino: Locatelli verrebbe lasciato a centrocampo

Qualora dovesse servire, dunque, Thiago Motta ha fatto capire che potrebbe cambiare ruolo a Locatelli o McKennie. Ma c’è una terza idea, che è quella di Weah come terzino, se dovesse servire. La situazione della Juve è in totale emergenza e il calciomercato che arriva, darà una grande mano al tecnico ex Bologna.