Juventus, esami Cambiaso: quante partite salta

Arrivano conferme su quello che è stato l’infortunio di Andrea Cambiaso in Juventus-Bologna dopo pochissimi minuti e che ora tiene in grande ansia tutti.

Una situazione davvero difficile questa che si è iniziata a creare in casa Juventus perché ci sono delle notizie davvero negative che riguardano i continui infortuni che si stanno accumulando per il club bianconero che in questo momento inizia ad essere sempre di più in un momento di grande difficoltà.

Continuano ad accumularsi pareggi per la Juventus che perde terreno in campionato e in Champions League e al momento la situazione è davvero difficile da poter gestire. Perché c’è la conferma in merito a quello che è accaduto anche nell’ultima partita di campionato dove c’è stato l’infortunio di Cambiaso che ha complicato i piani di Thiago Motta.

Ora sono sempre di più i giocatori di grande talento della Juve infortunati e anche Cambiaso si aggiunge tra questi. Proprio in queste ore il giocatore si è sottoposto agli esami strumentali per capire quante partite rischia di stare fuori considerando che a dicembre diventa un momento decisivo.

Juventus, infortunio Cambiaso: i tempi di recupero

Arrivano novità importanti che riguardano quello che è l’infortunio di Cambiaso con la Juventus che è in grande apprensione per il proprio talento che è considerato uno dei punti fermi di Thiago Motta che sa di poter puntare forte su di lui perché è capace di giocare in ogni zona del campo e con entrambi i piedi.

Adesso però ci sono delle brutte notizie con l’infortunio di Cambiaso che complica le cose per la Juventus che vuole cercare di capire come trovare al meglio una soluzione temporanea in attesa del recupero del terzino italiano.

Dopo l’infortunio in Juventus Bologna è arrivato al JMedical Cambiaso per gli esami e capire i tempi di recupero. Una situazione davvero difficile per il club bianconero che vuole scoprire il prima possibile quante partite sarà costretto a stare fuori il giocatore che si è infortunato alla caviglia.

A quanto pare non ci sono buone sensazioni per la prossima gara importantissima di Champions League contro il Manchester City dove Cambiaso non sembra poter recuperare per essere in campo. C’è la sensazione che per un paio di settimane dovrà stare a riposo il giocatore prima del rientro di nuovo in campo e le prossime ore saranno decisive per capirne di più.