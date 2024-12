Calciomercato Inter: fatta per il trasferimento, la confessione

Arriva l’annuncio sul calciomercato dell’Inter. La conferma riguardo il trasferimento che spiazza anche i tifosi. Ecco tutti i dettagli con la confessione da parte del giocatore.

Continuano a circolare voci relative al possibile addio dall’Inter del difensore Alessandro Bastoni. A chiarire la situazione è lo stesso calciatore che, nel corso di un’intervista, ha fatto il punto della situazione in merito al suo futuro.

Una vera e propria sorpresa anche per i dirigenti e l’allenatore, che ha in comune con Bastoni lo stesso procuratore ovvero Tullio Tinti.

Dopo le parole di Nicolò Barella, ecco che arriva un altro annuncio a sorpresa in merito al futuro all’Inter del difensore Alessandro Bastoni.

Il centrale, punto di riferimento della rosa dei nerazzurri, considerato uno dei migliori in Italia, è stato attenzionato da club di primissima fascia come Manchester United e Real Madrid, che hanno pensato di prendere il calciatore dall’Inter nelle prossime finestre di calciomercato.

In particolar modo, Ancelotti avrebbe spinto Florentino Perez a fare questo investimento considerando anche l’infortunio di Eder Militao che starà ai box per l’intera stagione.

Quanto c’è di vero sul’addio dall’Inter di Bastoni?

Inter: Bastoni conferma tutto, le ultime novità sul suo futuro

L’eventuale partenza di Bastoni dall’Inter può garantire all’Inter una grande plusvalenza, considerando che il costo a bilacio del ragazzo negli anni è stato ammortizzato.

Ecco perché, con un valore che oscilla fra i 50 e i 60 milioni di euro, la cessione di Alessandro Bastoni garantirebbe al club un grande affare a livello economico. Meno, invece, sotto l’aspetto tecnico, considerando la partenza di un vero e proprio big della retroguardia nerazzurra.

Su questo argomento, relativo alla cessione di Bastoni dall’Inter, sono arrivate le dichiarazioni da parte del giocatore che ha chiarito ogni aspetto riguardo le offerte di mercato che gli sono arrivate in questi anni.

Annuncio di Bastoni sull’addio all’Inter

Nel corso di una lunga intervista rilasciata al quotidiano Libero, il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni ha parlato dei rumors di calciomercato relativi al suo addio dalla Serie A.

Ecco la conferma da parte del calciatore, che ha ricevuto delle offerte per lasciare l’Inter.

“E’ vero, qualcuno mi ha cercato. Però ho sempre dato priorità all’Inter. Oltre al calcio, infatti, c’è una vita ed io e la mia famiglia qui stiamo davvero bene. Gioco in una squadra top che lotta ogni anno per vincere tutte le competizioni. Non ho mai pensato di lasciare l’Inter e non ho neanche avuto la necessità di farlo”.