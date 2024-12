Serie A, accordo con l’allenatore: firma già per la prossima stagione

La notizia era nell’aria già da diverse settimane, ma nelle scorse ore le parti hanno accelerato i tempi raggiungendo l’accordo definitivo.

Questo permetterà all’allenatore di legarsi alla sua nuova squadra, che considerata la concorrenza si sarebbe iniziata a muovere con largo anticipo per evitare di rimanere poi a mani vuote in vista della prossima stagione. Nonostante questo, comunque, da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, anche perché ci sarebbero ancora da definire gli ultimi (importanti) dettagli dell’accordo, ma l’impressione è che superato l’ostacolo più complicato, la strada verso la fumata bianca è oramai spianata. Non bisogna fare altro che percorrerla.

C’è l’accordo con l’allenatore: svelata la cifra

La stagione sta per entrare finalmente nel vivo, ma ci sarebbe chi starebbe già iniziando a pensare alla prossima. Tra queste rientra senza ombra di dubbio una delle più importanti e gloriose società di Serie A, alla ricerca della giusta quadra che possa permetterle di tornare ad ambire ai posti che le competono, ovvero quelli di vertice.

Per farlo c’è bisogno di affidare la squadra ad un allenatore esperto, in grado di far rendere i propri giocatori al massimo. A fronte di questo la dirigenza si sarebbe messa alla ricerca del profilo che possa fare al caso suo, posando la propria attenzione su uno che negli ultimi anni ha stupito mezza Europa grazie alle ottime prestazioni che la sua formazione offriva, non solo in territorio nazionale ma anche e soprattutto continentale. Attualmente libero, sull’allenatore in questione ci sarebbe la concorrenza di tante squadre, interessatesi alla situazione dopo la notizia (ufficiale) trapelata nelle scorse ore.

Stando infatti a quanto si può apprendere dal comunicato pubblicato sui propri canali ufficiali, il Benfica ha finalmente raggiunto un accordo per la buonuscita di Roger Schmidt, che oramai non è più l’allenatore dei lusitani da quasi un anno. Al tecnico tedesco andranno all’incirca 9 milioni di euro, 8.7 per l’esattezza, che gli permetteranno di iniziare seriamente (e finalmente) a programmare il proprio futuro, che a sorpresa potrebbe essere in Serie A.

Futuro in Serie A per l’allenatore

Roger Schmidt non è più vincolato al Benfica. Le parti hanno infatti raggiunto un accordo che sancisce la buonuscita che il club lusitano deve all’allenatore tedesco, entusiasta di tornare a mettersi al lavoro.

Al momento, però, Schmidt non ha ancora una squadra, anche se sembrerebbe essere una questione di tempo prima che torni in panchina. Stando alle ultime notizie, infatti, l’ex Benfica potrebbe allenare in Serie A, ma a partire dalla prossima stagione, con la Roma che potrebbe seriamente valutarne l’ingaggio nel momento in cui le prime scelte, ovvero profili come Ancelotti ed Allegri, dovrebbero alla fine dei conti risultare essere inarrivabili.