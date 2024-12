Serie A, grande ritorno in panchina: scelto il nuovo allenatore

Colpo di scena in Italia con Sky Sport che annuncia quello che può essere il nuovo allenatore per una big italiana, si tratterebbe di un clamoroso ritorno in panchina.

Arrivano delle nuove notizie che riguardano la scelta che è andato a fare l’allenatore perché ora ci sono delle notizie molto importanti per quello che può accadere con un grandissimo ritorno in panchina in Serie A per l’allenatore.

Dopo aver fatto la storia con altri club ora è pronto a tornare e a farlo con un altro dei grandi club italiani. Perché ci sono delle notizie molto importanti che riguardano proprio la scelta fatta da parte del tecnico che ha ricevuto la chiamata per diventare il nuovo allenatore in Serie A.

Serie A, scelto il nuovo allenatore

Una notizia importantissima che riguarda il ritorno in panchina dell’allenatore con un club di Serie A che è pronto a prendersi il suo riscatto.

In vista della prossima stagione c’è la Roma che dovrà scegliere un nuovo allenatore e farlo sarà proprio Claudio Ranieri. L’attuale tecnico giallorosso è stato chiamato come traghettatore per terminare al meglio la stagione e allo stesso tempo con i Friedkin ha raggiunto un accordo che al termine di quest’avventura sarebbe entrato a far parte della società come dirigente.

Una scelta molto importante e uno stimolo da parte di Ranieri che porta Roma nel cuore e non ha potuto rifiutare. Proprio l’esperto tecnico sarà fondamentale per la scelta definitiva nel nominare il suo successore e andare a scegliere quello che sarà poi il nuovo allenatore della Roma.

Da Sky Sport arrivano aggiornamenti molto interessanti in merito a quello che può essere il nome giusto per allenare la Roma dal 2025 in poi e tra i nomi in lista ci sono Allegri, Ancelotti e Montella. Per il primo si tratterebbe di un grande ritorno in Italia dopo l’esonero con la Juve e che ha grande voglia di riscatto, per gli altri due di un grande ritorno romantico.

Perché Ancelotti ha giocato nella Roma e ama questo club che ha sempre detto di esserne tifoso e di voler allenare. Lo stesso vale per Vincenzo Montella che da calciatore ha fatto la storia e proprio da lì ha iniziato i primi approcci da allenatore.

Da capire quella che sarà la scelta definitiva di Ranieri che sceglierà l’allenatore della Roma tra Allegri, Ancelotti e Montella.